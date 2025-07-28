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Молодежные турниры
28 июля 2025, 00:31 | Обновлено 28 июля 2025, 00:52
134
0

Стало известно, кто возглавит сборную Украины U-15 по футболу

Владимир Самборский сменит Олега Голодюка во главе сборной 2010 г.р.

28 июля 2025, 00:31 | Обновлено 28 июля 2025, 00:52
134
0
Стало известно, кто возглавит сборную Украины U-15 по футболу
УАФ. Владимир Самборский

Новым главным тренером юношеской сборной Украины U-15 (игроки 2010 г.р.) станет Владимир Самборский.

Последние несколько лет специалист работал в академии донецкого «Шахтера», где с 2017 года тренировал команды разных возрастных групп. В сезоне 2024/25 Самборский возглавлял команду 2008 г.р.

До перехода в «Шахтер» Самборский работал в структуре киевского «Динамо». Его переход в донецкий клуб сопровождался скандалом – тогда вместе с тренером в «Шахтер» перешли четыре футболиста 2002 г.р., среди которых был Богдан Вьюнник.

В юношеских структурах сборных Украины Самборский продолжит сотрудничество с Александром Сытником, с которым ранее работал в «Динамо» и «Шахтере».

На посту главного тренера U-15 Самборский заменит Олега Голодюка, который возглавил команду в начале 2025 года, но не провел с ней ни одного сбора или матча. В декабре 2024 года команду 2010 г.р. на турнире в Лиссабоне возглавляли Дмитрий Михайленко, Владимир Езерский и Унаи Мельгоса. Запланированный сбор команды на Закарпатье летом также не состоялся, а Голодюк сосредоточился на работе с молодежным составом львовских «Карпат».

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Николай Степанов Источник: Telegram
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