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  4. Гранд наложит штраф на бразильского полузащитника. Известна причина
Италия
27 июля 2025, 22:06 |
385
0

Гранд наложит штраф на бразильского полузащитника. Известна причина

«Ювентус» оштрафует Дугласа Луиса

27 июля 2025, 22:06 |
385
0
Гранд наложит штраф на бразильского полузащитника. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Луис

Туринский «Ювентус» оштрафует бразильского полузащитника Дугласа Луиза, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, это решение связанно с тем, что 27-летний футболист без объяснений не прибыл в расположение команды на первый день старта тренировочного процесса. Туринский гранд оштрафует бразильца на сумму от 40 до 120 тысяч евро.

Клуб связался с Дугласом и тот убедил их в том, что вернется на следующей неделе.

В прошедшем сезоне Дуглас Луис провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что итальянский топ-клуб усилил защиту игроком из Португалии.

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Дуглас Луис Ювентус штрафы Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Кирияка Источник: La Gazzetta dello Sport
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