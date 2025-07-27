Гранд наложит штраф на бразильского полузащитника. Известна причина

Туринский «Ювентус» оштрафует бразильского полузащитника Дугласа Луиза, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, это решение связанно с тем, что 27-летний футболист без объяснений не прибыл в расположение команды на первый день старта тренировочного процесса. Туринский гранд оштрафует бразильца на сумму от 40 до 120 тысяч евро.

Клуб связался с Дугласом и тот убедил их в том, что вернется на следующей неделе.

В прошедшем сезоне Дуглас Луис провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что итальянский топ-клуб усилил защиту игроком из Португалии.