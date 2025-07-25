ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский топ-клуб усилил защиту игроком из Португалии

Итальянский клуб «Ювентус» официально оформил трансфер 25-летнего флангового защитника Жоау Мариу из «Порту».

Новоиспеченный футболист подписал контракт с туринским клубом до лета 2030 года. В новой команде Жоау будет играть под 25-м номером.

По информации портала Transfermarkt, Мариу обошелся «Ювентусу» в 12,6 миллиона евро.

Жоау – воспитанник «Порту», который отыграл за клуб 181 матч, в которых оформил пять голов и 26 ассистов. Вместе с клубом Мариу выиграл 10 национальных трофеев.

Ранее «Ювентус» продолжил сотрудничество с ключевым защитником.