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Италия
25 июля 2025, 20:29 | Обновлено 25 июля 2025, 20:31
113
0

ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский топ-клуб усилил защиту игроком из Португалии

«Ювентус» переманил к себе защитника «Порту» Жоау Мариу

25 июля 2025, 20:29 | Обновлено 25 июля 2025, 20:31
113
0
ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский топ-клуб усилил защиту игроком из Португалии
ФК Ювентус. Жоау Мариу

Итальянский клуб «Ювентус» официально оформил трансфер 25-летнего флангового защитника Жоау Мариу из «Порту».

Новоиспеченный футболист подписал контракт с туринским клубом до лета 2030 года. В новой команде Жоау будет играть под 25-м номером.

По информации портала Transfermarkt, Мариу обошелся «Ювентусу» в 12,6 миллиона евро.

Жоау – воспитанник «Порту», который отыграл за клуб 181 матч, в которых оформил пять голов и 26 ассистов. Вместе с клубом Мариу выиграл 10 национальных трофеев.

Ранее «Ювентус» продолжил сотрудничество с ключевым защитником.

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Андрей Витренко Источник: ФК Ювентус
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