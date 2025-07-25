ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский топ-клуб усилил защиту игроком из Португалии
«Ювентус» переманил к себе защитника «Порту» Жоау Мариу
Итальянский клуб «Ювентус» официально оформил трансфер 25-летнего флангового защитника Жоау Мариу из «Порту».
Новоиспеченный футболист подписал контракт с туринским клубом до лета 2030 года. В новой команде Жоау будет играть под 25-м номером.
По информации портала Transfermarkt, Мариу обошелся «Ювентусу» в 12,6 миллиона евро.
Жоау – воспитанник «Порту», который отыграл за клуб 181 матч, в которых оформил пять голов и 26 ассистов. Вместе с клубом Мариу выиграл 10 национальных трофеев.
Ранее «Ювентус» продолжил сотрудничество с ключевым защитником.
Joao Mario, done deal ✅ pic.twitter.com/s9d4kyMW5C— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) July 24, 2025
Our 🆕#️⃣2️⃣5️⃣👈 pic.twitter.com/pKSiO1xdwj— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) July 25, 2025
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