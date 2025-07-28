Фабио отразил очередной пенальти. Сколько всего в его карьере?

В матче 17-го тура бразильской Серии А «Сан-Паулу» дома победил «Флуминенсе» со счетом 3:1.

44-летний голкипер «Флуминенсе» Фабио отличился очередным отраженным пенальти.

Всего в карьере бразильца уже 36 отраженных одиннадцатиметровых ударов.

Лишь пять бразильских голкиперов имеют в своем активе большее количество отраженных пенальти.

Бразильские вратари, которые отразили наибольшее количество пенальти

51 – Рожерио Сени 42 – Дида 40 – Кассио 40 – Диего Алвес 39 – Волпи 36 – Фабио

Также интересным фактом является то, что во втором матче подряд результативной передачей за «Сан-Паулу» отметился экс-игрок «Шахтера» Маркос Антонио.