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  4. Фабио отразил очередной пенальти. Сколько всего в его карьере?
Бразилия
28 июля 2025, 00:26 |
46
0

Фабио отразил очередной пенальти. Сколько всего в его карьере?

Кто из бразильских вратарей является рекордсменом по отраженным одиннадцатиметровым ударам?

28 июля 2025, 00:26 |
46
0
Фабио отразил очередной пенальти. Сколько всего в его карьере?
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио

В матче 17-го тура бразильской Серии А «Сан-Паулу» дома победил «Флуминенсе» со счетом 3:1.

44-летний голкипер «Флуминенсе» Фабио отличился очередным отраженным пенальти.

Всего в карьере бразильца уже 36 отраженных одиннадцатиметровых ударов.

Лишь пять бразильских голкиперов имеют в своем активе большее количество отраженных пенальти.

Бразильские вратари, которые отразили наибольшее количество пенальти

  1. 51 – Рожерио Сени
  2. 42 – Дида
  3. 40 – Кассио
  4. 40 – Диего Алвес
  5. 39 – Волпи
  6. 36 – Фабио

Также интересным фактом является то, что во втором матче подряд результативной передачей за «Сан-Паулу» отметился экс-игрок «Шахтера» Маркос Антонио.

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чемпионат Бразилии по футболу Сан-Паулу Флуминенсе Фабио Дейвсон Лопес Масиэл статистика пенальти
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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