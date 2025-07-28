Фабио отразил очередной пенальти. Сколько всего в его карьере?
Кто из бразильских вратарей является рекордсменом по отраженным одиннадцатиметровым ударам?
В матче 17-го тура бразильской Серии А «Сан-Паулу» дома победил «Флуминенсе» со счетом 3:1.
44-летний голкипер «Флуминенсе» Фабио отличился очередным отраженным пенальти.
Всего в карьере бразильца уже 36 отраженных одиннадцатиметровых ударов.
Лишь пять бразильских голкиперов имеют в своем активе большее количество отраженных пенальти.
Бразильские вратари, которые отразили наибольшее количество пенальти
- 51 – Рожерио Сени
- 42 – Дида
- 40 – Кассио
- 40 – Диего Алвес
- 39 – Волпи
- 36 – Фабио
Также интересным фактом является то, что во втором матче подряд результативной передачей за «Сан-Паулу» отметился экс-игрок «Шахтера» Маркос Антонио.
Goleiros BRASILEIROS que mais defenderam pênaltis :— Isacsousa_7 💻⚽🎯 (@K1_stats) July 27, 2025
🇧🇷🥅 Rogério Ceni - 51
🇧🇷🥅 Dida - 42
🇧🇷🥅 Cassio - 40
🇧🇷🥅 Diego Alves - 40
🇧🇷🥅 Volpi - 39
🇧🇷🥅 Fabio - 36 🆙
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