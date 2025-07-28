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Испания
28 июля 2025, 00:59 | Обновлено 28 июля 2025, 01:15
105
0

Украинский голкипер дебютировал за дубль испанского Вильярреала

Яков Кинарейкин сыграл в спарринге, в котором его команда победила 5:0

28 июля 2025, 00:59 | Обновлено 28 июля 2025, 01:15
105
0
Украинский голкипер дебютировал за дубль испанского Вильярреала
ФК Вильярреал. Яков Кинарейкин

21-летний украинский вратарь Яков Кинарейкин провел первый матч в составе второй команды испанского «Вильярреала».

«Желтая субмарина» в товарищеском поединке против дубля «Кастельона» одержала уверенную победу со счетом 5:0. Матч состоялся на домашней тренировочной базе «Вильярреала» и стал первым в предсезонной подготовке для обеих команд.

Кинарейкин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Несмотря на несколько опасных атак со стороны соперника, украинский голкипер продемонстрировал надежную игру.

Кинарейкин недавно присоединился к испанскому клубу, подписав контракт на 5 лет. Предыдущим клубом голкипера были львовские «Карпаты», где в сезоне 2024/25 он провел 13 матчей, в которых пропустил 12 голов и 5 раз оставил ворота «сухими».

Следующими соперниками Вильярреала B в товарищеских матчах станут «Альбасете», «Гвадалахара» и «Химнастик» из Таррагоны.

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Вильярреал Яков Кинарейкин товарищеские матчи Кастельон дебют
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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