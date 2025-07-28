Украинский голкипер дебютировал за дубль испанского Вильярреала

21-летний украинский вратарь Яков Кинарейкин провел первый матч в составе второй команды испанского «Вильярреала».

«Желтая субмарина» в товарищеском поединке против дубля «Кастельона» одержала уверенную победу со счетом 5:0. Матч состоялся на домашней тренировочной базе «Вильярреала» и стал первым в предсезонной подготовке для обеих команд.

Кинарейкин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Несмотря на несколько опасных атак со стороны соперника, украинский голкипер продемонстрировал надежную игру.

Кинарейкин недавно присоединился к испанскому клубу, подписав контракт на 5 лет. Предыдущим клубом голкипера были львовские «Карпаты», где в сезоне 2024/25 он провел 13 матчей, в которых пропустил 12 голов и 5 раз оставил ворота «сухими».

Следующими соперниками Вильярреала B в товарищеских матчах станут «Альбасете», «Гвадалахара» и «Химнастик» из Таррагоны.