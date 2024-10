Установила рекорд. Экс-соперница Цуренко в Ухане вышла в 1/4 финала

Польская теннисистка Магда Линетт (№45 WTA) стала участницей четвертьфинала престижного хардового турнира WTA 1000, который проходит в Ухане (Китай).

В 1/8 финала 32-летняя уроженка Познани встретилась с так называемой «нейтралкой» Дарьей Касаткиной (№11 WTA), которая имела 8-й номер посева. Линнет убедительно выиграла в двух сетах за 1 час 14 минут.

WTA 1000 Ухань. Хард. 1/8 финала

Магда Линетт (Польша) – Дарья Касаткина (8) – 6:2, 6:3

Это была 7-я очная встреча теннисисток. Линнет победила в третий раз, прервав серию из трех поражений кряду.

Магда Линетт, которая в предыдущем раунде турнира прошла Лесю Цуренко, после победы над Касаткиной установила карьерный рекорд – она впервые вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 1000.

В 1/4 финала польская теннисистка встретится с американкой Коко Гофф, которая в 1/8 финала обыграла Марту Костюк.

