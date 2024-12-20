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Украина. Вторая лига
20 декабря 2024, 15:02 | Обновлено 20 декабря 2024, 15:04
445
0

Молодежный состав Руха долгое время не получает зарплату

Задолженность составляет несколько месяцев

20 декабря 2024, 15:02 | Обновлено 20 декабря 2024, 15:04
445
0
Молодежный состав Руха долгое время не получает зарплату
ФК Рух-2 Львов

Как стало известно Sport.ua задолженность по зарплате футболистов, тренеров львовского «Руха-2» – лидера группы А Второй лиги составляет четыре месяца. И сложно сказать будут ли в текущем году еще какие-то выплаты.

По имеющимся данным «Рух-2» первым среди команд ПФЛ собирается вернуться из отпуска - 20 января 2025 года и серьезно настроен побороться за повышение в классе. Запланировано проведение около 20 спаррингов до начала второй части сезона. Кроме того, не исключено, что несколько ведущих игроков «Руха-2» будут тренироваться с основной командой на зарубежном сборе.

Сейчас «Рух-2» лидирует в группе «А», набрав 26 очков. Соперничество во Второй лиге возобновится 11 апреля 2025 года.

Ранее мы сообщали, что капитан «Руха» Марко Сапуга отправился на реабилитацию в Сербию.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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