Молодежный состав Руха долгое время не получает зарплату

Как стало известно Sport.ua задолженность по зарплате футболистов, тренеров львовского «Руха-2» – лидера группы А Второй лиги составляет четыре месяца. И сложно сказать будут ли в текущем году еще какие-то выплаты.

По имеющимся данным «Рух-2» первым среди команд ПФЛ собирается вернуться из отпуска - 20 января 2025 года и серьезно настроен побороться за повышение в классе. Запланировано проведение около 20 спаррингов до начала второй части сезона. Кроме того, не исключено, что несколько ведущих игроков «Руха-2» будут тренироваться с основной командой на зарубежном сборе.

Сейчас «Рух-2» лидирует в группе «А», набрав 26 очков. Соперничество во Второй лиге возобновится 11 апреля 2025 года.

Ранее мы сообщали, что капитан «Руха» Марко Сапуга отправился на реабилитацию в Сербию.