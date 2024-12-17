Капитан Руха отправился на реабилитацию в Сербию
Футболист ранее перенес операцию
Как стало известно Sport.ua, капитан «Руха» Mарко Сапуга находится в Сербии, где проходит реабилитационный период после повторной операции на колене.
В начале 2024 полузащитник перенес операцию по реконструкции крестообразной связки колена в одной из польских клиник, но, к сожалению, она оказалась неудачной. Так что без повторного хирургического вмешательства было не обойтись. В ноябре за дело взялись сербские медики.
По имеющимся данным, ориентировочный срок возвращения 21-летнего Сапуги к занятиям футболом – август 2025 года.
В текущем сезоне Марко провел один матч в составе «Руха» в УПЛ.
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