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  4. ВИДЕО. Как судья курьезной ошибкой погубил матч легендарного теннисиста
ATP
09 октября 2024, 03:06 |
111
0

ВИДЕО. Как судья курьезной ошибкой погубил матч легендарного теннисиста

Карлос Бернандес в игре Стэна Вавринки и Флавио Коболли объявил неправильный счет

09 октября 2024, 03:06 |
111
0
ВИДЕО. Как судья курьезной ошибкой погубил матч легендарного теннисиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Стэн Вавринка

7 октября на хардовом турнире АТР 1000 в Шанхае (Китай) состоялся матч 1/32 финала между легендарным швейцарцем Стэном Вавринкой (АТР 236) и итальянцем Флавио Коболли (АТР 30).

Игра завершилась победой Коболли со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:3. Но все бы могло пойти иначе в третьей партии, если бы не курьезная ошибка судьи.

Карлос Бернардес во время второго гейма отвлекся и забыл записать первое очко, которое выиграл Стэн. Коболли забрал следующий поинт, но рефери вместо правильных 15:15 объявил, что счет 30:0 в пользу итальянца.

Никто, даже Вавринка, не заметил ошибки судьи. В итоге же Коболли сделал единственный брейк в матче именно во 2-м гейме третьего сета и вскоре закрыл поединок за собой.

Однако Флавио уже покинул Мастерс в Китае. В 3-м раунде итальянец разгромно проиграл Новаку Джоковичу.

ВИДЕО. Как судья курьезной ошибкой погубил матч легендарного теннисиста

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Стэн Вавринка Флавио Коболли видео ATP Шанхай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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