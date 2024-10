7 октября на хардовом турнире АТР 1000 в Шанхае (Китай) состоялся матч 1/32 финала между легендарным швейцарцем Стэном Вавринкой (АТР 236) и итальянцем Флавио Коболли (АТР 30).

Игра завершилась победой Коболли со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:3. Но все бы могло пойти иначе в третьей партии, если бы не курьезная ошибка судьи.

Карлос Бернардес во время второго гейма отвлекся и забыл записать первое очко, которое выиграл Стэн. Коболли забрал следующий поинт, но рефери вместо правильных 15:15 объявил, что счет 30:0 в пользу итальянца.

Никто, даже Вавринка, не заметил ошибки судьи. В итоге же Коболли сделал единственный брейк в матче именно во 2-м гейме третьего сета и вскоре закрыл поединок за собой.

Однако Флавио уже покинул Мастерс в Китае. В 3-м раунде итальянец разгромно проиграл Новаку Джоковичу.

ВИДЕО. Как судья курьезной ошибкой погубил матч легендарного теннисиста

Quite a bizarre situation earlier in the Wawrinka-Cobolli 3rd set.



Bernardes (probably distracted asking for something) called the score wrong in the 2nd game (0-30 instead of 15-15). Nobody noticed the error. Not even the players.



Ended up being the only break of the match. pic.twitter.com/Hjg2l6mLnM