Джокович не оставил шансов сопернику на турнире в Шанхае

На турнире АТР-1000 в Шанхае сербский теннисист Новак Джокович одержал уверенную победу над итальянцем Флавио Коболли. Матч длился 1 час и 4 минуты. Джокович разгромил своего соперника со счетом 6:1 и 6:2.

Оба спортсмена сделали по три подачи навылет, а вот двойных ошибок у Джоковича на одну больше (1:2).

В предыдущем раунде Джокович одержал тяжелую победу над американцем Алексом Микельсеном со счетом 7:6, 7:6.

На следующем этапе Новака ждет встреча с россиянином Романом Сафиулиным.