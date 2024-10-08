WTA08 октября 2024, 16:43 | Обновлено 08 октября 2024, 16:44
44
0
Джокович не оставил шансов сопернику на турнире в Шанхае
Четвертая ракетка мира Джокович переиграл Коболли в двух сетах
08 октября 2024, 16:43 | Обновлено 08 октября 2024, 16:44
44
0
На турнире АТР-1000 в Шанхае сербский теннисист Новак Джокович одержал уверенную победу над итальянцем Флавио Коболли. Матч длился 1 час и 4 минуты. Джокович разгромил своего соперника со счетом 6:1 и 6:2.
Оба спортсмена сделали по три подачи навылет, а вот двойных ошибок у Джоковича на одну больше (1:2).
В предыдущем раунде Джокович одержал тяжелую победу над американцем Алексом Микельсеном со счетом 7:6, 7:6.
На следующем этапе Новака ждет встреча с россиянином Романом Сафиулиным.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 октября 2024, 08:52 5
Легендарный Алекс Фергюсон оказался вне конкуренции
Бокс | 08 октября 2024, 07:48 4
Именитый ирландец выделил Джорджа Формана
Теннис | 07.10.2024, 22:45
Футбол | 08.10.2024, 05:01
Бокс | 07.10.2024, 19:14
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.10.2024, 00:59 3
08.10.2024, 13:22 89
Футбол
07.10.2024, 09:21 3
06.10.2024, 20:25 15
08.10.2024, 08:07 32
06.10.2024, 21:25 3