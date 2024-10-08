Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович не оставил шансов сопернику на турнире в Шанхае
WTA
08 октября 2024, 16:43 | Обновлено 08 октября 2024, 16:44
44
0

Джокович не оставил шансов сопернику на турнире в Шанхае

Четвертая ракетка мира Джокович переиграл Коболли в двух сетах

08 октября 2024, 16:43 | Обновлено 08 октября 2024, 16:44
44
0
Джокович не оставил шансов сопернику на турнире в Шанхае
www.atptour.com. Новак Джокович

На турнире АТР-1000 в Шанхае сербский теннисист Новак Джокович одержал уверенную победу над итальянцем Флавио Коболли. Матч длился 1 час и 4 минуты. Джокович разгромил своего соперника со счетом 6:1 и 6:2.

Оба спортсмена сделали по три подачи навылет, а вот двойных ошибок у Джоковича на одну больше (1:2).

В предыдущем раунде Джокович одержал тяжелую победу над американцем Алексом Микельсеном со счетом 7:6, 7:6.

На следующем этапе Новака ждет встреча с россиянином Романом Сафиулиным.

По теме:
Муж Свитолиной в Шанхае прошел серьезного соперника. Дальше будет сложнее
Отметил юбилей. Алькарас достиг знакового рубежа в своей карьере
Монфис переиграл 26-ю ракетку мира и пробился в 3-й раунд Мастерса в Шанхае
ATP Шанхай Новак Джокович Флавио Коболли
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший тренер АПЛ XXI века. Он лучше Пепа, Венгера и Моуриньо
Футбол | 08 октября 2024, 08:52 5
Определен лучший тренер АПЛ XXI века. Он лучше Пепа, Венгера и Моуриньо
Определен лучший тренер АПЛ XXI века. Он лучше Пепа, Венгера и Моуриньо

Легендарный Алекс Фергюсон оказался вне конкуренции

Макгрегор назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Бокс | 08 октября 2024, 07:48 4
Макгрегор назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Макгрегор назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко

Именитый ирландец выделил Джорджа Формана

Надежда Киченок разгромно проиграла на старте парного разряда в Ухане
Теннис | 07.10.2024, 22:45
Надежда Киченок разгромно проиграла на старте парного разряда в Ухане
Надежда Киченок разгромно проиграла на старте парного разряда в Ухане
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
Футбол | 08.10.2024, 05:01
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
Майк ТАЙСОН: «Лучший боец мира не может собрать 5000 болельщиков»
Бокс | 07.10.2024, 19:14
Майк ТАЙСОН: «Лучший боец мира не может собрать 5000 болельщиков»
Майк ТАЙСОН: «Лучший боец мира не может собрать 5000 болельщиков»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это ограбление, нокаут, а судьи...» Брэдли рассказал, кто победил Усика
«Это ограбление, нокаут, а судьи...» Брэдли рассказал, кто победил Усика
07.10.2024, 00:59 3
Бокс
Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
08.10.2024, 13:22 89
Футбол
Украина разгромно уступила Польше, но сыграет в плей-офф отбора к ЧМ-2025
Украина разгромно уступила Польше, но сыграет в плей-офф отбора к ЧМ-2025
07.10.2024, 16:05
Футбол
ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»
ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»
07.10.2024, 09:21 3
Бокс
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
06.10.2024, 20:25 15
Футбол
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
08.10.2024, 08:07 32
Футбол
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
06.10.2024, 21:25 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем