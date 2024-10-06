Шахтер – ЛНЗ Черкассы. Видео голов и обзор матча (обновляется)

6 октября проходит матч 9-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и ЛНЗ Черкассы.

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Поединок проходит на Арене Львов. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

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Украинская Премьер-лига 2024/25. 9-й тур, 6 октября

Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы – 2:0 (матч продолжается)

Голы: Судаков, 13, Зубков, 27

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Судаков, 13 мин.

🔥 Яка комбінація та удар Судакова! ⚽️



🧡 Георгій відкриває рахунок у футзальному стилі 👏#Shakhtar #ШахтарЛНЗ pic.twitter.com/MVs2VcwDMk — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 6, 2024

ГОЛ! 2:0 Зубков, 27 мин.