Шахтер – ЛНЗ Черкассы. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 9-го тура УПЛ 2024/25
6 октября проходит матч 9-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и ЛНЗ Черкассы.
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Поединок проходит на Арене Львов. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
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Украинская Премьер-лига 2024/25. 9-й тур, 6 октября
Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы – 2:0 (матч продолжается)
Голы: Судаков, 13, Зубков, 27
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Судаков, 13 мин.
🔥 Яка комбінація та удар Судакова! ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 6, 2024
🧡 Георгій відкриває рахунок у футзальному стилі 👏#Shakhtar #ШахтарЛНЗ pic.twitter.com/MVs2VcwDMk
ГОЛ! 2:0 Зубков, 27 мин.
⚽️ Олександр Зубков 🧡 Який гол і яка атака! 🔥#Shakhtar #ШахтарЛНЗ pic.twitter.com/8QZQg4J9FS— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 6, 2024
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