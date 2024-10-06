Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – ЛНЗ Черкассы. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 16:25 |
387
0

Шахтер – ЛНЗ Черкассы. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 9-го тура УПЛ 2024/25

06 октября 2024, 16:25 |
387
0
Шахтер – ЛНЗ Черкассы. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

6 октября проходит матч 9-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и ЛНЗ Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на Арене Львов. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Украинская Премьер-лига 2024/25. 9-й тур, 6 октября

Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы – 2:0 (матч продолжается)

Голы: Судаков, 13, Зубков, 27

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Судаков, 13 мин.

ГОЛ! 2:0 Зубков, 27 мин.

По теме:
Полесье – Ворскла – 2:1. Эффектный мяч Смолякова. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Красивый пас – красивый гол. Судаков и Зубков сообразили гол Шахтера
Украина – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Георгий Судаков Александр Зубков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Был ли пенальти? Момент на 99-й минуте матча Александрия – Рух
Футбол | 05 октября 2024, 18:05 12
ФОТО. Был ли пенальти? Момент на 99-й минуте матча Александрия – Рух
ФОТО. Был ли пенальти? Момент на 99-й минуте матча Александрия – Рух

Краснопир заработал и реализовал

Ведущий talkSPORT: «У Мудрика нет футбольного IQ, чтобы играть в АПЛ»
Футбол | 06 октября 2024, 08:05 20
Ведущий talkSPORT: «У Мудрика нет футбольного IQ, чтобы играть в АПЛ»
Ведущий talkSPORT: «У Мудрика нет футбольного IQ, чтобы играть в АПЛ»

Квеку Афари не понравилась игра Михаила даже в матче против Гента

Плохие новости для Реброва. Еще два футболиста сборной не сыграют в октябре
Футбол | 05.10.2024, 19:52
Плохие новости для Реброва. Еще два футболиста сборной не сыграют в октябре
Плохие новости для Реброва. Еще два футболиста сборной не сыграют в октябре
Гонка за золотом продолжается. Полесье одолело Ворсклу в Житомире
Футбол | 06.10.2024, 14:59
Гонка за золотом продолжается. Полесье одолело Ворсклу в Житомире
Гонка за золотом продолжается. Полесье одолело Ворсклу в Житомире
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
Футбол | 06.10.2024, 07:55
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола
Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола
05.10.2024, 07:47 15
Футбол
Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие
Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие
05.10.2024, 00:14 1
Бокс
Эффектный камбек Коко. Определена финальная пара на супертурнире в Пекине
Эффектный камбек Коко. Определена финальная пара на супертурнире в Пекине
05.10.2024, 17:25 2
Теннис
Экс-форвард Динамо, поигравший недавно в рф, в 34 года завершил карьеру
Экс-форвард Динамо, поигравший недавно в рф, в 34 года завершил карьеру
05.10.2024, 23:32 6
Футбол
Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
04.10.2024, 20:23 20
Футбол
Стало известно, где и против кого Беринчик будет защищать титул WBO
Стало известно, где и против кого Беринчик будет защищать титул WBO
05.10.2024, 01:32 3
Бокс
ФОТО. Чемпионка мира возглавила комитет УАФ. Кто она?
ФОТО. Чемпионка мира возглавила комитет УАФ. Кто она?
04.10.2024, 22:32 5
Футбол
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
05.10.2024, 08:33 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем