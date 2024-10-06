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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 16:15 | Обновлено 06 октября 2024, 16:26
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2

ВИДЕО. Красивый пас – красивый гол. Судаков и Зубков сообразили гол Шахтера

Горняки отличились на 27-й минуте матча 9-го тура УПЛ против ЛНЗ Черкассы

06 октября 2024, 16:15 | Обновлено 06 октября 2024, 16:26
133
2
ВИДЕО. Красивый пас – красивый гол. Судаков и Зубков сообразили гол Шахтера
ФК Шахтер. Александр Зубков

6 октября проходит матч 9-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и ЛНЗ Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на Арене Львов. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

На 27-й минуте счет стал 2:0 в пользу горняков. Александр Зубков поразил ворота гостей после проникающего паса Георгия Судакова.

Судаков в этой игре уже оформил гол + ассист.

❗️ ВИДЕО. Красивый пас – красивый гол. Судаков и Зубков сообразили гол Шахтера

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Георгий Судаков Александр Зубков видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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