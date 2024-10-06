6 октября проходит матч 9-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и ЛНЗ Черкассы.

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Поединок проходит на Арене Львов. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

На 27-й минуте счет стал 2:0 в пользу горняков. Александр Зубков поразил ворота гостей после проникающего паса Георгия Судакова.

Судаков в этой игре уже оформил гол + ассист.

❗️ ВИДЕО. Красивый пас – красивый гол. Судаков и Зубков сообразили гол Шахтера