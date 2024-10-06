ВИДЕО. Красивый пас – красивый гол. Судаков и Зубков сообразили гол Шахтера
Горняки отличились на 27-й минуте матча 9-го тура УПЛ против ЛНЗ Черкассы
6 октября проходит матч 9-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и ЛНЗ Черкассы.
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Поединок проходит на Арене Львов. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
На 27-й минуте счет стал 2:0 в пользу горняков. Александр Зубков поразил ворота гостей после проникающего паса Георгия Судакова.
Судаков в этой игре уже оформил гол + ассист.
❗️ ВИДЕО. Красивый пас – красивый гол. Судаков и Зубков сообразили гол Шахтера
⚽️ Олександр Зубков 🧡 Який гол і яка атака! 🔥#Shakhtar #ШахтарЛНЗ pic.twitter.com/8QZQg4J9FS— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 6, 2024
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