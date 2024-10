Вратарь года? Лунин возглавляет фанатское голосование за трофей Яшина

Французское издание Lequipe запустило голосование за того, кто получит главную награду года. В борьбе за трофей Яшина, по мнению болельщиков со всего мира, главным фаворитом является украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин.

Более чем за 24 часа за украинского голкипера проголосовало более 50% фанатов. 2-е место с 22% голосов занимает аргентинский вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес.

В фанатском голосовании за Золотой мяч лидирует вингер «Реала» Винисиус Жуниор. Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик не входит в топ-5.

Официальное вручение наград пройдет 28 октября в Париже.

🚨Andriy Lunin is currently leading the Yashin Trophy fan voting. pic.twitter.com/JFdJfKDNeE