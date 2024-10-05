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05 октября 2024, 16:59 | Обновлено 05 октября 2024, 17:16
352
2

Вратарь года? Лунин возглавляет фанатское голосование за трофей Яшина

За украинского вратаря проголосовали 52% фанатов

05 октября 2024, 16:59 | Обновлено 05 октября 2024, 17:16
352
2
Вратарь года? Лунин возглавляет фанатское голосование за трофей Яшина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Французское издание Lequipe запустило голосование за того, кто получит главную награду года. В борьбе за трофей Яшина, по мнению болельщиков со всего мира, главным фаворитом является украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин.

Более чем за 24 часа за украинского голкипера проголосовало более 50% фанатов. 2-е место с 22% голосов занимает аргентинский вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес.

В фанатском голосовании за Золотой мяч лидирует вингер «Реала» Винисиус Жуниор. Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик не входит в топ-5.

Официальное вручение наград пройдет 28 октября в Париже.

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Андрей Лунин Эмилиано Мартинес Винисиус Жуниор Артем Довбик Золотой мяч Yashin Trophy лучший вратарь
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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kronos8877
Дурачок под ником saar, где ты
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0
Olex
Перед фіналом кубку Німеччини 2002 я колись між парами завітав на сайт Байєр Леверкузен та почитав там, що вони пишуть про фінал з Шальке. А ще там було голосування. 60 відсотків прогнозували перемогу фармацевтів. Коли я залишив сайт, за фармацевтів вже було лише 40 відсотків голосів. Мені здається тут так саме, тільки більш завзято хтось попрацював. У Луніна був дуже вдалий сезон десь до одужання Куртуа,  за збірну в стиках він також виглядав впевнено. Але був і жахливий фініш. З тим же самим Сіті була не тільки гра відповідь, але і перша, де один гол точно Андрій привіз. 
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