Вратарь года? Лунин возглавляет фанатское голосование за трофей Яшина
За украинского вратаря проголосовали 52% фанатов
Французское издание Lequipe запустило голосование за того, кто получит главную награду года. В борьбе за трофей Яшина, по мнению болельщиков со всего мира, главным фаворитом является украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин.
Более чем за 24 часа за украинского голкипера проголосовало более 50% фанатов. 2-е место с 22% голосов занимает аргентинский вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес.
В фанатском голосовании за Золотой мяч лидирует вингер «Реала» Винисиус Жуниор. Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик не входит в топ-5.
Официальное вручение наград пройдет 28 октября в Париже.
🚨Andriy Lunin is currently leading the Yashin Trophy fan voting. pic.twitter.com/JFdJfKDNeE— Madrid Zone (@theMadridZone) October 5, 2024
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