Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – ПСЖ. Текстовая трансляция матча
Лига Чемпионов
Арсенал
01.10.2024 22:00 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 октября 2024, 17:05 | Обновлено 01 октября 2024, 17:10
59
0

Арсенал – ПСЖ. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 2-го тура Лиги чемпионов

01 октября 2024, 17:05 | Обновлено 01 октября 2024, 17:10
59
0
Арсенал – ПСЖ. Текстовая трансляция матча
ФК Арсенал Лондон

Во вторник, 1 октября, состоится поединок 2-го тура основного турнира Лиги чемпионов, в котором встретятся «Арсенал» Лондон и «ПСЖ» Париж.

Матч пройдет в Лондоне на арене «Эмирейтс Стэдиум», начало – в 22:00 по киевскому времени.

«Канониры» в 1-м туре сыграли в Бергамо вничью 0:0 с «Аталантой», а «ПСЖ» дома с нимальным перевесом 1:0 обыграл испанскую «Жирону».

В сводной таблице Лиги чемпионов «Арсенал» занимает 16-е, а у «ПСЖ» – 15-я позиция.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «ПСЖ», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Арсенал
1 октбря 2024 -
22:00
ПСЖ
Обе забьют - да 1.80 Сделать ставку
По теме:
«Это исторический матч для нас». Тренер Жироны – об игре Лиги чемпионов
Манчестер Юнайтед столкнется с новыми проблемами, если не попадет в ЛЧ
Transfermarkt обновил ценники на игроков АПЛ. Мудрик стал еще дешевле
текстовая трансляция Лига чемпионов Арсенал Лондон ПСЖ
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
Футбол | 01 октября 2024, 12:30 10
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?

Голкипера обвиняют в провокациях болельщиков

Таблица УПЛ. Динамо и Александрия – на высоте, Шахтер снова потерял очки
Футбол | 01 октября 2024, 06:23 36
Таблица УПЛ. Динамо и Александрия – на высоте, Шахтер снова потерял очки
Таблица УПЛ. Динамо и Александрия – на высоте, Шахтер снова потерял очки

В уик-энд состоялись матчи 8-го тура Украинской Премьер-лиги

Шахтер теряет, шедевры Бражко и Назаренко, Александрия и Динамо на вершине
Футбол | 01.10.2024, 11:37
Шахтер теряет, шедевры Бражко и Назаренко, Александрия и Динамо на вершине
Шахтер теряет, шедевры Бражко и Назаренко, Александрия и Динамо на вершине
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
Бокс | 01.10.2024, 08:18
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
Динамо поддержало Ярмоленко из-за сборной Украины. Андрей ответил
Футбол | 01.10.2024, 16:16
Динамо поддержало Ярмоленко из-за сборной Украины. Андрей ответил
Динамо поддержало Ярмоленко из-за сборной Украины. Андрей ответил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Атлетико выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с Реалом
Атлетико выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с Реалом
30.09.2024, 03:03
Футбол
Итоги дня ЧМ по футзалу. С кем сыграет Украина за выход в финал?
Итоги дня ЧМ по футзалу. С кем сыграет Украина за выход в финал?
29.09.2024, 20:05 2
Футзал
Шанс для Лунина. Стало известно, когда вернется Куртуа
Шанс для Лунина. Стало известно, когда вернется Куртуа
30.09.2024, 13:02 6
Футбол
Джошуа ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Джошуа ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
01.10.2024, 07:15 2
Бокс
Тренер сборной Украины по футзалу высказался о полуфинале ЧМ с Бразилией
Тренер сборной Украины по футзалу высказался о полуфинале ЧМ с Бразилией
30.09.2024, 14:10 2
Футзал
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
01.10.2024, 07:54 15
Футбол
Все решилось на 35-й минуте. Франция и Парагвай определили полуфиналиста ЧМ
Все решилось на 35-й минуте. Франция и Парагвай определили полуфиналиста ЧМ
30.09.2024, 17:19 6
Футзал
Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
30.09.2024, 00:19 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем