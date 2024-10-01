Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона нацелилась на трансфер бомбардира, которого обвиняли в насилии
Испания
01 октября 2024, 19:54 |
918
0

Барселона нацелилась на трансфер бомбардира, которого обвиняли в насилии

Мейсон Гринвуд заинтересовал каталонский клуб

01 октября 2024, 19:54 |
918
0
Барселона нацелилась на трансфер бомбардира, которого обвиняли в насилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

23-летний нападающий «Марселя» Мейсон Гринвуд уже в ближайшее время может покинуть французский клуб.

По информации английского издания The Sun, игроком активно начала интересоваться «Барселона», которая готовит солидное трансферное предложение за Гринвуда – 60 миллионов фунтов стерлингов. Гринвуда интересует этот вариант, ведь он имеет опыт выступлений в Ла Лиге.

Гринвуд мощно начал сезон в «Марселе», забив пять голов в шести матчах Лиги 1.

До лета 2023 года Мейсон больше года находился под следствием по делу об изнасиловании собственной девушки.

По теме:
Барселона – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Он отказал Ливерпулю. Реал нацелился на чемпиона Европы
Известный нападающий стал объектом внимания Барселоны
Мейсон Гринвуд Марсель трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги трансферы Барселона
Дмитро Олійник Источник: The Sun
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти оценил скандал вокруг Куртуа. Про Лунина ничего не сказал
Футбол | 01 октября 2024, 19:49 1
Анчелотти оценил скандал вокруг Куртуа. Про Лунина ничего не сказал
Анчелотти оценил скандал вокруг Куртуа. Про Лунина ничего не сказал

Андрей имеет все шансы выйти на матч ЛЧ

Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
Футбол | 01 октября 2024, 12:30 14
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?

Голкипера обвиняют в провокациях болельщиков

Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ман Сити, побед Ливерпуля и Арсенала?
Футбол | 01.10.2024, 06:30
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ман Сити, побед Ливерпуля и Арсенала?
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ман Сити, побед Ливерпуля и Арсенала?
Таблица УПЛ. Динамо и Александрия – на высоте, Шахтер снова потерял очки
Футбол | 01.10.2024, 06:23
Таблица УПЛ. Динамо и Александрия – на высоте, Шахтер снова потерял очки
Таблица УПЛ. Динамо и Александрия – на высоте, Шахтер снова потерял очки
«Лучше б поблагодарили». Сабо высказался о работе Реброва в сборной Украины
Футбол | 01.10.2024, 16:15
«Лучше б поблагодарили». Сабо высказался о работе Реброва в сборной Украины
«Лучше б поблагодарили». Сабо высказался о работе Реброва в сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Ничего не может». В Италии оценили игру Довбика в победном матче Ромы
«Ничего не может». В Италии оценили игру Довбика в победном матче Ромы
30.09.2024, 10:48 7
Футбол
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
30.09.2024, 01:10 5
Футбол
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
29.09.2024, 18:01 10
Футбол
Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ по футзалу
Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ по футзалу
30.09.2024, 00:05 4
Футзал
Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
30.09.2024, 07:12 34
Футбол
Тренер сборной Украины по футзалу высказался о полуфинале ЧМ с Бразилией
Тренер сборной Украины по футзалу высказался о полуфинале ЧМ с Бразилией
30.09.2024, 14:10 2
Футзал
ВИДЕО. Почему отменили эффектный гол Ярмоленко пяткой?
ВИДЕО. Почему отменили эффектный гол Ярмоленко пяткой?
29.09.2024, 19:01
Футбол
Джошуа ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Джошуа ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
01.10.2024, 07:15 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем