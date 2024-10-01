Барселона нацелилась на трансфер бомбардира, которого обвиняли в насилии

23-летний нападающий «Марселя» Мейсон Гринвуд уже в ближайшее время может покинуть французский клуб.

По информации английского издания The Sun, игроком активно начала интересоваться «Барселона», которая готовит солидное трансферное предложение за Гринвуда – 60 миллионов фунтов стерлингов. Гринвуда интересует этот вариант, ведь он имеет опыт выступлений в Ла Лиге.

Гринвуд мощно начал сезон в «Марселе», забив пять голов в шести матчах Лиги 1.

До лета 2023 года Мейсон больше года находился под следствием по делу об изнасиловании собственной девушки.