Барселона нацелилась на трансфер бомбардира, которого обвиняли в насилии
Мейсон Гринвуд заинтересовал каталонский клуб
23-летний нападающий «Марселя» Мейсон Гринвуд уже в ближайшее время может покинуть французский клуб.
По информации английского издания The Sun, игроком активно начала интересоваться «Барселона», которая готовит солидное трансферное предложение за Гринвуда – 60 миллионов фунтов стерлингов. Гринвуда интересует этот вариант, ведь он имеет опыт выступлений в Ла Лиге.
Гринвуд мощно начал сезон в «Марселе», забив пять голов в шести матчах Лиги 1.
До лета 2023 года Мейсон больше года находился под следствием по делу об изнасиловании собственной девушки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей имеет все шансы выйти на матч ЛЧ
Голкипера обвиняют в провокациях болельщиков