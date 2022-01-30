Футболист Манчестер Юнайтед арестован по подозрению в изнасиловании

Также Мейсон Гринвуд подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений своей девушке

  • 30.01.2022 20:43
  • 4844 просмотра
  • 9 комментариев
Футболист Манчестер Юнайтед арестован по подозрению в изнасиловании
© Getty Images/Global Images Ukraine

20-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Мейсон Гринвуд был арестован полицией по подозрению в изнасиловании и нанесении тяжких телесных повреждений своей девушке Харриет Робсон.

Ранее Робсон опубликовала видео своих многочисленных травм.

Полиция подтвердила, что Мейсон останется под стражей в связи выдвинутыми обвинениями.

«Манчестер Юнайтед» объявил, что футболист отстранен на неопределенный срок. Клуб подтвердил, что нападающий не будет тренироваться и играть «до особого распоряжения», поскольку это «не оправдывает насилие любого рода».

Представитель полиции Манчестера заявил: «Ранее сегодня (30 января — прим. ред.) полиции стало известно о фото и видео в социальных сетях, размещенных женщиной, сообщающей о случаях физического насилия.

Было начато расследование, и мы можем подтвердить, что мужчина в возрасте 20 лет был арестован по подозрению в изнасиловании и нанесении телесных повреждений.

Он остается под стражей для допроса. Следствие продолжается».

Гринвуд — воспитанник «Манчестер Юнайтед», который находится в система клуба с шести лет. В текущем сезоне Мейсон провел за «красных дьяволов» 24 матча во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €50 миллионов.

Источник — The Sun

(40 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    worker
    worker, 30.01.2022 20:48
    +2
    Надо же было оформить брак.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
    Vadum Hrynchuk, 30.01.2022 21:58
    +1
    aleks19826, 30.01.2022 21:37
    Ну хотела сытно и богато жить, значит должна и знать, что миллионеры сюсюкаться с тобой любимой не очень-то будут. Не пошла же ты с сантехником миролюбным сношаться, романтиком, а выбрала игрока Манчестер Юнайтед брутального, любовь по ходу огромнейшая произошла. Сейчас бабла заработает на безбедную жизнь и дальше на охоту на дуриков малолетних богатых
    То есть заведомо богатого и/или известного можно только использовать? А если подписалась - нужно терпеть и не вякать? Ну-ну, удачи всем в личной жизни...
    Ссылка
    justhateme
    justhateme, 30.01.2022 22:12
    0
    Бесится, что не играет из-за Роналду.
    Ссылка
    turist86
    turist86, 30.01.2022 21:59 (изменен)
    0
    "поліції стало відомо про фото та відео у соціальних мережах".
    чого відразу не звертатися в поліцію, а в Instagram?
    Ссылка
    aleks19826
    online
    aleks19826, 30.01.2022 21:37
    0
    Ну хотела сытно и богато жить, значит должна и знать, что миллионеры сюсюкаться с тобой любимой не очень-то будут. Не пошла же ты с сантехником миролюбным сношаться, романтиком, а выбрала игрока Манчестер Юнайтед брутального, любовь по ходу огромнейшая произошла. Сейчас бабла заработает на безбедную жизнь и дальше на охоту на дуриков малолетних богатых
    Ссылка
    OVS
    OVS, 30.01.2022 21:22
    0
    В нас простіше:"звані Рєнату !"
    Ссылка
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 30.01.2022 21:03
    -1
    агрессивный молокосос
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
    Александр Бондарь, 30.01.2022 21:40
    -2
    aleks19826, 30.01.2022 21:37
    Ну хотела сытно и богато жить, значит должна и знать, что миллионеры сюсюкаться с тобой любимой не очень-то будут. Не пошла же ты с сантехником миролюбным сношаться, романтиком, а выбрала игрока Манчестер Юнайтед брутального, любовь по ходу огромнейшая произошла. Сейчас бабла заработает на безбедную жизнь и дальше на охоту на дуриков малолетних богатых
    Примерно так
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
    Александр Бондарь, 30.01.2022 21:24
    -4
    Сосущая голова денег решила срубить
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности