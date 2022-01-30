Футболист Манчестер Юнайтед арестован по подозрению в изнасиловании

20-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Мейсон Гринвуд был арестован полицией по подозрению в изнасиловании и нанесении тяжких телесных повреждений своей девушке Харриет Робсон.

Ранее Робсон опубликовала видео своих многочисленных травм.

Полиция подтвердила, что Мейсон останется под стражей в связи выдвинутыми обвинениями.

«Манчестер Юнайтед» объявил, что футболист отстранен на неопределенный срок. Клуб подтвердил, что нападающий не будет тренироваться и играть «до особого распоряжения», поскольку это «не оправдывает насилие любого рода».

Представитель полиции Манчестера заявил: «Ранее сегодня (30 января — прим. ред.) полиции стало известно о фото и видео в социальных сетях, размещенных женщиной, сообщающей о случаях физического насилия.

Было начато расследование, и мы можем подтвердить, что мужчина в возрасте 20 лет был арестован по подозрению в изнасиловании и нанесении телесных повреждений.

Он остается под стражей для допроса. Следствие продолжается».

Гринвуд — воспитанник «Манчестер Юнайтед», который находится в система клуба с шести лет. В текущем сезоне Мейсон провел за «красных дьяволов» 24 матча во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €50 миллионов.