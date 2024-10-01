Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер теряет, шедевры Бражко и Назаренко, Александрия и Динамо на вершине
Украина. Премьер лига
01 октября 2024, 11:37 | Обновлено 01 октября 2024, 11:38
827
4

Шахтер теряет, шедевры Бражко и Назаренко, Александрия и Динамо на вершине

Самые интересные события восьмого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

01 октября 2024, 11:37 | Обновлено 01 октября 2024, 11:38
827
4
Шахтер теряет, шедевры Бражко и Назаренко, Александрия и Динамо на вершине
ФК Заря. Филипп Будковский

Чемпион снова теряет очки. В этот раз «горняки» не справились с «Вересом»: ничья. А вот «Динамо» без проблем одолело «Левый берег». Без особых проблем одержало победу и «Полесье» в игре против «Карпат». Дебютная виктория в нынешнем сезоне у «Оболони»: «пивовары» переиграли «Ингулец». «Александрия» в гостях оказалась сильнее «Кривбасса».

Во главе таблицы – снова двоевластие: там «Динамо» и «Александрия».

Сенсация тура

Казалось, что «Шахтер» сделал выводы со стартового провала. Во всяком случае, в предыдущем туре «горняки» разнесли в пух и прах «Карпаты» –5:2. Однако это только казалось. Действующий чемпион в очередной раз потерял очки. В этот раз в игре против «Вереса». Подопечные Марино Пушича первыми открыли счет (Судаков реализовал пенальти), однако удержать победный счет не смогли: в конце матча Клец восстановил равновесие.

Оправдание тура

После очередной потери очков «Шахтером» главный тренер «оранжево-черных» Марино Пушич по традиции не унывает: «Я все время подчеркиваю, что чемпионат – это марафон на длинной дистанции: потери очков всегда происходят, но чемпионат продолжается, и возможности будут. Конечно, именно в начале сезона потеря очков неприятна, как и в любой период, однако это никак не влияет на ход чемпионской гонки как таковой».

Кричалка тура

Во время матча «Верес» – «Шахтер» болельщики ровненской команды в адрес команды гостей выдали следующее: «В нашім лісі сосен повно, ми наробим вам гроби. Ваш футбол нам до п***и, і вам п***а». Уже после матча президент «народной команды» Иван Надеин заявил, что та кричалка болельщиков была адресована не «Шахтеру», а в адрес россии.

Цифра тура

В стартовых семи турах нынешнего сезона «Шахтер» набрал 13 очков. Вместо максимально возможного 21 очка. Последний раз так неудачно в УПЛ «горняки» стартовали четыре года назад. И тогда в итоге проиграли чемпионскую гонку «Динамо».

Передача тура

Как на блюдечке. Именно так можно охарактеризовать передачу Безерры на Филиппова в конце первого тайма матча «Кривбасс» – «Александрия». Форварду гостей оставалось лишь не промазать головой по воротам. Он не промазал.

Спасение тура

По игре ЛНЗ полностью превзошел «Черноморец». И когда в конце первой половины встречи черкасские футболисты наконец-то открыли счет, сложилось стойкое ощущение, что теперь-то подопечные Карраско не упустят победы. Но они ее упустили. Редкий контрвыпад одесситов на 82 минуте оказался результативным. Не ищите в футболе ни логики, ни справедливости.

Проход тура

Полузащитник «Полесья» Назаренко в игре против «Карпат» получил мяч еще на своей половине поля, и протащил его до самой штрафной площади львовян, откуда отправил футбольный снаряд в дальнюю девятку ворот. Красиво и просто.

Победа тура

Дебютную победу в нынешнем сезоне наконец-то добыла «Оболонь». Киевляне в родных стенах переиграли «Ингулец». Подопечные Шищенко сумели забить два мяча, на что подопечные Кобина ответили лишь одним точным ударом. Теперь ноль в графе «победы» имеет лишь «Ингулец».

Уныние тура

От «Колоса» подобную безнадегу ожидать можно. Собственно, ковалевская команда часто так играет – лишь бы не пропустить. Но вот в исполнении «Руха» мы привыкли видеть более содержательную игру. А не такую, как в игре против «аграриев». В общем, вот и встретились два одиночества.

Гол тура

Счастье Бражко и несчастье Механива – сразу два в одном. На 62-й минуте матча «Левый берег» – «Динамо» голкипер хозяев Максим Механив, выйдя из ворот, сделал передачу прямо на полузащитника соперника Владимира Бражко. И тот, прямо из центрального круга, по высокой дуге, отправил мяч в сетку ворот. Вратарь «аистов» не успел вернуться в рамку.

Недовольство тура

Главный тренер «Левого берега» Виталий Первак после матча с «Динамо» отметил закономерность победы «бело-синих», однако, в то же время, указал на судейские ошибки: «В первом тайме нашему Климу Приходько едва не оторвали ногу – никакого наказания, после перерыва футболист «Динамо» подыграл себе мяч рукой в ​​своей штрафной – снова без реакции. Не нужно помогать гранду побеждать. Это только вредит ему».

Угловые тура

Оба мяча в матче «Заря» – «Ворскла» были забиты после розыгрышей угловых ударов. И в обеих случаях видная роль доставалась защитнику луганской команды Джордану. В первом случае он головой ассистировал Будковскому, а во втором уже сам поразил ворота. И тоже ударом головой. К слову, гол Будковского стал для «Зари» юбилейным, 800-м в чемпионатах Украины.

Символическая сборная тура

По теме:
Осечка Динамо, Александрия снова в лидерах, крупная победа Шахтера
Смена лидера, разгром от Шахтера, класс Динамо, возвращение Ингульца
Темп Александрии, победа Динамо, отложенный матч Шахтера и Кривбасса
статьи эксклюзив обзор тура УПЛ
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стародубцева выбила 14-ю ракетку мира и вышла в 1/4 финала турнира в Пекине
Теннис | 01 октября 2024, 12:47 23
Стародубцева выбила 14-ю ракетку мира и вышла в 1/4 финала турнира в Пекине
Стародубцева выбила 14-ю ракетку мира и вышла в 1/4 финала турнира в Пекине

В 4-м раунде соревнований WTA 1000 в Китае Юлия в двух сетах одолела Анну Калинскую

ОФИЦИАЛЬНО. Реал сообщил о результатах обследования Куртуа
Футбол | 30 сентября 2024, 13:50 8
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сообщил о результатах обследования Куртуа
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сообщил о результатах обследования Куртуа

Бельгиец выбыл из игровой обоймы

Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
Футбол | 01.10.2024, 07:54
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
Футбол | 01.10.2024, 12:30
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
Футбол | 01.10.2024, 06:59
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK1961
Жаль, что в ЛНЗ трое ведущих игроков травмированы. Ну ничего они и без них дадут бой четвертой команде из таблицы
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
_Quantum19_
Отакої, "гірникам" всі "дають бій"...)))) А "Динамо" взагалі нічого не дають...)) Скоро на ігри з "Динамо" взагалі перестануть виходити, бо "Динамо" ж сильніше, воно все одно виграє...)) Краще вже сили поберегти та "дати бій" гірникам.)))
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
30.09.2024, 08:27 4
Футбол
Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
30.09.2024, 00:19 2
Футбол
Украина – Венесуэла – 9:4. Феерический четвертьфинал! Видео голов и обзор
Украина – Венесуэла – 9:4. Феерический четвертьфинал! Видео голов и обзор
29.09.2024, 20:50 5
Футзал
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
29.09.2024, 18:01 10
Футбол
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
30.09.2024, 01:10 4
Футбол
Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ по футзалу
Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ по футзалу
29.09.2024, 19:54 4
Футзал
Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»
Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»
30.09.2024, 07:40 12
Бокс
Праздник атакующего футзала. Сборная Украины вышла в полуфинал ЧМ
Праздник атакующего футзала. Сборная Украины вышла в полуфинал ЧМ
29.09.2024, 19:44 41
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем