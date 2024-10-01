Шахтер теряет, шедевры Бражко и Назаренко, Александрия и Динамо на вершине

Чемпион снова теряет очки. В этот раз «горняки» не справились с «Вересом»: ничья. А вот «Динамо» без проблем одолело «Левый берег». Без особых проблем одержало победу и «Полесье» в игре против «Карпат». Дебютная виктория в нынешнем сезоне у «Оболони»: «пивовары» переиграли «Ингулец». «Александрия» в гостях оказалась сильнее «Кривбасса».

Во главе таблицы – снова двоевластие: там «Динамо» и «Александрия».

Сенсация тура

Казалось, что «Шахтер» сделал выводы со стартового провала. Во всяком случае, в предыдущем туре «горняки» разнесли в пух и прах «Карпаты» –5:2. Однако это только казалось. Действующий чемпион в очередной раз потерял очки. В этот раз в игре против «Вереса». Подопечные Марино Пушича первыми открыли счет (Судаков реализовал пенальти), однако удержать победный счет не смогли: в конце матча Клец восстановил равновесие.

Оправдание тура

После очередной потери очков «Шахтером» главный тренер «оранжево-черных» Марино Пушич по традиции не унывает: «Я все время подчеркиваю, что чемпионат – это марафон на длинной дистанции: потери очков всегда происходят, но чемпионат продолжается, и возможности будут. Конечно, именно в начале сезона потеря очков неприятна, как и в любой период, однако это никак не влияет на ход чемпионской гонки как таковой».

Кричалка тура

Во время матча «Верес» – «Шахтер» болельщики ровненской команды в адрес команды гостей выдали следующее: «В нашім лісі сосен повно, ми наробим вам гроби. Ваш футбол нам до п***и, і вам п***а». Уже после матча президент «народной команды» Иван Надеин заявил, что та кричалка болельщиков была адресована не «Шахтеру», а в адрес россии.

Цифра тура

В стартовых семи турах нынешнего сезона «Шахтер» набрал 13 очков. Вместо максимально возможного 21 очка. Последний раз так неудачно в УПЛ «горняки» стартовали четыре года назад. И тогда в итоге проиграли чемпионскую гонку «Динамо».

Передача тура

Как на блюдечке. Именно так можно охарактеризовать передачу Безерры на Филиппова в конце первого тайма матча «Кривбасс» – «Александрия». Форварду гостей оставалось лишь не промазать головой по воротам. Он не промазал.

Спасение тура

По игре ЛНЗ полностью превзошел «Черноморец». И когда в конце первой половины встречи черкасские футболисты наконец-то открыли счет, сложилось стойкое ощущение, что теперь-то подопечные Карраско не упустят победы. Но они ее упустили. Редкий контрвыпад одесситов на 82 минуте оказался результативным. Не ищите в футболе ни логики, ни справедливости.

Проход тура

Полузащитник «Полесья» Назаренко в игре против «Карпат» получил мяч еще на своей половине поля, и протащил его до самой штрафной площади львовян, откуда отправил футбольный снаряд в дальнюю девятку ворот. Красиво и просто.

Победа тура

Дебютную победу в нынешнем сезоне наконец-то добыла «Оболонь». Киевляне в родных стенах переиграли «Ингулец». Подопечные Шищенко сумели забить два мяча, на что подопечные Кобина ответили лишь одним точным ударом. Теперь ноль в графе «победы» имеет лишь «Ингулец».

Уныние тура

От «Колоса» подобную безнадегу ожидать можно. Собственно, ковалевская команда часто так играет – лишь бы не пропустить. Но вот в исполнении «Руха» мы привыкли видеть более содержательную игру. А не такую, как в игре против «аграриев». В общем, вот и встретились два одиночества.

Гол тура

Счастье Бражко и несчастье Механива – сразу два в одном. На 62-й минуте матча «Левый берег» – «Динамо» голкипер хозяев Максим Механив, выйдя из ворот, сделал передачу прямо на полузащитника соперника Владимира Бражко. И тот, прямо из центрального круга, по высокой дуге, отправил мяч в сетку ворот. Вратарь «аистов» не успел вернуться в рамку.

Недовольство тура

Главный тренер «Левого берега» Виталий Первак после матча с «Динамо» отметил закономерность победы «бело-синих», однако, в то же время, указал на судейские ошибки: «В первом тайме нашему Климу Приходько едва не оторвали ногу – никакого наказания, после перерыва футболист «Динамо» подыграл себе мяч рукой в ​​своей штрафной – снова без реакции. Не нужно помогать гранду побеждать. Это только вредит ему».

Угловые тура

Оба мяча в матче «Заря» – «Ворскла» были забиты после розыгрышей угловых ударов. И в обеих случаях видная роль доставалась защитнику луганской команды Джордану. В первом случае он головой ассистировал Будковскому, а во втором уже сам поразил ворота. И тоже ударом головой. К слову, гол Будковского стал для «Зари» юбилейным, 800-м в чемпионатах Украины.

Символическая сборная тура