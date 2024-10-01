УЕФА убрал элитного арбитра с матча Лиги чемпионов. Что случилось?

Европейский футбольный союз (УЕФА) объявил о внеочередных изменениях в составе арбитров одного из матчей Лиги чемпионов во вторник между ПСВ Эйндховен и лиссабонским «Спортингом».

Четвертым арбитром этой встречи должен был стать итальянец Фабио Мареска, однако он оказался в центре скандала и был исключен из списка арбитров. Как сообщает Gazzetta dello Sport, Мареска угрожал смертью одному из игроков в матче высшего дивизиона Кувейта между командами «Аль-Кувейт» и «Аль-Араби».

По данным СМИ, это был Халед аль-Маршед из второй упомянутой команды. Об этом сообщил член команды. Он добавил, что инцидент, когда итальянский арбитр якобы крикнул игроку: «Я тебя убью», можно доказать с помощью видео и других средств.

Когда эти обвинения стали достоянием общественности и весь скандал дошел до главы УЕФА, 43-летнего Мареску сняли с матча Лиги чемпионов в Эйндховене, на который он был назначен.

Как объявил УЕФА, в этом матче турнира его заменит итальянец Даниэле Довери. Главным судьей станет Марко Гуида, его помощниками – Чиро Карбоне и Джорджио Перетти.

Матч ПСВ – «Спортинг» пройдет сегодня и начнется в 22:00 по киевскому времени.