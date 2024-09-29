Лига чемпионов29 сентября 2024, 12:08 |
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Арсенал – ПСЖ. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 1 октября в 22:00
29 сентября 2024, 12:08 |
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Во вторник, 1 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Арсенал» и «ПСЖ».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», который находится в английском Лондоне.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Арсенал – ПСЖ. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал – ПСЖСмотреть трансляцию
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