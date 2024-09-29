Во вторник, 1 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Арсенал» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», который находится в английском Лондоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Арсенал – ПСЖ. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция