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01.10.2024 22:00 - : -
ПСЖ
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Лига чемпионов
29 сентября 2024, 12:08 |
44
0

Арсенал – ПСЖ. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 1 октября в 22:00

29 сентября 2024, 12:08 |
44
0
Арсенал – ПСЖ. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Арсенал

Во вторник, 1 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Арсенал» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», который находится в английском Лондоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Арсенал – ПСЖ. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – ПСЖ
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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