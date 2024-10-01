WTA01 октября 2024, 15:16 |
261
0
ВИДЕО. Как Стародубцева россиянку бубликом накормила, еще и руку не пожала
1 октября Юлия справилась с Анной Калинской в 1/8 финала тысячника в Пекине
01 октября 2024, 15:16 |
261
0
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай)!
В 4-м раунде украинка в двух сетах переиграла 14-ю ракетку мира Анну Калинскую со счетом 7:5, 6:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стародубцева в 1/4 финала тысячника в Китае сыграет против победительницы противостояния Наоми Осака – Коко Гофф.
ВИДЕО. Как Стародубцева россиянке бублик повесила, а затем и руку не пожала
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 01 октября 2024, 07:15 2
Энтони выбрал украинского чемпиона
Футбол | 01 октября 2024, 06:59 5
Рейтинг возглавил бразилец Алиссон
Футбол | 01.10.2024, 10:42
Футбол | 01.10.2024, 07:54
Теннис | 01.10.2024, 12:03
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.09.2024, 19:01
30.09.2024, 03:03
29.09.2024, 19:44 41
29.09.2024, 20:05 2
30.09.2024, 00:19 2
29.09.2024, 11:47 6
29.09.2024, 19:54 4
30.09.2024, 01:10 5