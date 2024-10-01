ВИДЕО. Как Стародубцева россиянку бубликом накормила, еще и руку не пожала

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай)!

В 4-м раунде украинка в двух сетах переиграла 14-ю ракетку мира Анну Калинскую со счетом 7:5, 6:0.

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Стародубцева в 1/4 финала тысячника в Китае сыграет против победительницы противостояния Наоми Осака – Коко Гофф.

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