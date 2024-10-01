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  4. ВИДЕО. Как Стародубцева россиянку бубликом накормила, еще и руку не пожала
WTA
01 октября 2024, 15:16 |
261
0

ВИДЕО. Как Стародубцева россиянку бубликом накормила, еще и руку не пожала

1 октября Юлия справилась с Анной Калинской в 1/8 финала тысячника в Пекине

01 октября 2024, 15:16 |
261
0
ВИДЕО. Как Стародубцева россиянку бубликом накормила, еще и руку не пожала
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай)!

В 4-м раунде украинка в двух сетах переиграла 14-ю ракетку мира Анну Калинскую со счетом 7:5, 6:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стародубцева в 1/4 финала тысячника в Китае сыграет против победительницы противостояния Наоми Осака – Коко Гофф.

ВИДЕО. Как Стародубцева россиянке бублик повесила, а затем и руку не пожала

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Стародубцева выбила 14-ю ракетку мира и вышла в 1/4 финала турнира в Пекине
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видео Юлия Стародубцева Анна Калинская WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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