Матч между Атлетико и Реалом приостановлен во втором тайме. Что случилось?

29 сентября проходит матч 8 тура Ла Лиги между командами Атлетико Мадрид и Реал Мадрид.

Команды играют на стадионе Метрополитано в столице Испании.

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Реал открыл счет в матче против Атлетико. Забил Эдер Милитао на 64-й минуте, 1:0.

На 70-й минуте игра была приостановлена, поскольку зрители начали бросать предметы на поле.

Фанаты Атлетико провоцировали голкипера Реала Тибо Куртуа выкриками и бросанием предметов.

Обновлено. Игра возобновлена спустя 15 минут.

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