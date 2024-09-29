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Испания
29 сентября 2024, 23:32 | Обновлено 29 сентября 2024, 23:50
1747
1

Матч между Атлетико и Реалом приостановлен во втором тайме. Что случилось?

Фанаты начали бросать предметы на поле

29 сентября 2024, 23:32 | Обновлено 29 сентября 2024, 23:50
1747
1
Матч между Атлетико и Реалом приостановлен во втором тайме. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine

29 сентября проходит матч 8 тура Ла Лиги между командами Атлетико Мадрид и Реал Мадрид.

Команды играют на стадионе Метрополитано в столице Испании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Реал открыл счет в матче против Атлетико. Забил Эдер Милитао на 64-й минуте, 1:0.

На 70-й минуте игра была приостановлена, поскольку зрители начали бросать предметы на поле.

Фанаты Атлетико провоцировали голкипера Реала Тибо Куртуа выкриками и бросанием предметов.

Обновлено. Игра возобновлена спустя 15 минут.

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ВИДЕО. Эдер Милитао открыл счет для Реала в матче с Атлетико
Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига видео голов и обзор Эдер Милитао Атлетико - Реал Мадрид прерванные матчи фанаты зрители болельщики Тибо Куртуа беспорядки
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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AndiM
Хоч би "ОнВамНєАбєзяну" не вбили пластмасовим бананом.
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