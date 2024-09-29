Матч между Атлетико и Реалом приостановлен во втором тайме. Что случилось?
Фанаты начали бросать предметы на поле
29 сентября проходит матч 8 тура Ла Лиги между командами Атлетико Мадрид и Реал Мадрид.
Команды играют на стадионе Метрополитано в столице Испании.
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Реал открыл счет в матче против Атлетико. Забил Эдер Милитао на 64-й минуте, 1:0.
На 70-й минуте игра была приостановлена, поскольку зрители начали бросать предметы на поле.
Фанаты Атлетико провоцировали голкипера Реала Тибо Куртуа выкриками и бросанием предметов.
Обновлено. Игра возобновлена спустя 15 минут.
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