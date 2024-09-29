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Испания
29 сентября 2024, 23:28 | Обновлено 29 сентября 2024, 23:39
297
0

ВИДЕО. Эдер Милитао открыл счет для Реала в матче с Атлетико

Игрок галактикос отличился точным ударом на 64-й минуте

29 сентября 2024, 23:28 | Обновлено 29 сентября 2024, 23:39
297
0
ВИДЕО. Эдер Милитао открыл счет для Реала в матче с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

29 сентября проходит матч 8 тура Ла Лиги между командами Атлетико Мадрид и Реал Мадрид.

Команды играют на стадионе Метрополитано в столице Испании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ворота галактикос защищает Тибо Куртуа, а Андрей Лунин заявлен в резерве.

Реал открыл счет в матче против Атлетико. Забил Эдер Милитао на 64-й минуте, 1:0.

ГОЛ! 0:1. Эдер Милитао, 64 мин

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Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Атлетико - Реал Мадрид Эдер Милитао видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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