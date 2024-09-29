Испания29 сентября 2024, 23:28 | Обновлено 29 сентября 2024, 23:39
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ВИДЕО. Эдер Милитао открыл счет для Реала в матче с Атлетико
Игрок галактикос отличился точным ударом на 64-й минуте
29 сентября 2024, 23:28 | Обновлено 29 сентября 2024, 23:39
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29 сентября проходит матч 8 тура Ла Лиги между командами Атлетико Мадрид и Реал Мадрид.
Команды играют на стадионе Метрополитано в столице Испании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ворота галактикос защищает Тибо Куртуа, а Андрей Лунин заявлен в резерве.
Реал открыл счет в матче против Атлетико. Забил Эдер Милитао на 64-й минуте, 1:0.
ГОЛ! 0:1. Эдер Милитао, 64 мин
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