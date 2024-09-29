ВИДЕО. Эдер Милитао открыл счет для Реала в матче с Атлетико

29 сентября проходит матч 8 тура Ла Лиги между командами Атлетико Мадрид и Реал Мадрид.

Команды играют на стадионе Метрополитано в столице Испании.

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Ворота галактикос защищает Тибо Куртуа, а Андрей Лунин заявлен в резерве.

Реал открыл счет в матче против Атлетико. Забил Эдер Милитао на 64-й минуте, 1:0.

ГОЛ! 0:1. Эдер Милитао, 64 мин