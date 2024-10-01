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  4. ВИДЕО. Болельщики в интернете перепутали Роналду с... Василием Кобиным
Саудовская Аравия
01 октября 2024, 12:36 | Обновлено 01 октября 2024, 12:37
575
6

ВИДЕО. Болельщики в интернете перепутали Роналду с... Василием Кобиным

Легендарная бисиклета экс-игрока «Металлиста» стала вирусной в сети TikTok

01 октября 2024, 12:36 | Обновлено 01 октября 2024, 12:37
575
6
ВИДЕО. Болельщики в интернете перепутали Роналду с... Василием Кобиным
dynamo.kiev.ua. Василий Кобин

В социальной сети TikTok распространяют видео с голом через себя, который якобы забил легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Невозможно, Роналду снова сделал это в 39 лет. Величайший футболист всех времен», – подписал публикацию автор видео.

Но есть один нюанс: на видео показан гол не Криштиану Роналду, а бывшего полузащитника харьковского «Металлиста» Василия Кобина в ворота варшавской «Легии» в 2014 году.

Интересно, что видео набрало уже более 7 миллионов просмотров и более 400 тысяч лайков.

@ibra.tatari #ronaldo is the goat for a reason 🐐 #cristianoronaldo #cristiano #alnassr #bicyclekick #goal #footballtiktok #soccertiktok ♬ original sound - Ibrahim Tatari
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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potemkin78
видео просто ЗБ
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0
Муґунот Уух
не дивно, що переплутали: у Васі, як і в Роналду дві руки, дві ноги і одна голова
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0
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Андрей Московец
просто очередное доказательство, что футбол для дегенератов :D
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-4
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