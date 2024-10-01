ВИДЕО. Болельщики в интернете перепутали Роналду с... Василием Кобиным
Легендарная бисиклета экс-игрока «Металлиста» стала вирусной в сети TikTok
В социальной сети TikTok распространяют видео с голом через себя, который якобы забил легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
«Невозможно, Роналду снова сделал это в 39 лет. Величайший футболист всех времен», – подписал публикацию автор видео.
Но есть один нюанс: на видео показан гол не Криштиану Роналду, а бывшего полузащитника харьковского «Металлиста» Василия Кобина в ворота варшавской «Легии» в 2014 году.
Интересно, что видео набрало уже более 7 миллионов просмотров и более 400 тысяч лайков.
@ibra.tatari #ronaldo is the goat for a reason 🐐 #cristianoronaldo #cristiano #alnassr #bicyclekick #goal #footballtiktok #soccertiktok ♬ original sound - Ibrahim Tatari
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпионом остается Александр Усик
В 4-м раунде соревнований WTA 1000 в Китае Юлия в двух сетах одолела Анну Калинскую