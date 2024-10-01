ВИДЕО. Болельщики в интернете перепутали Роналду с... Василием Кобиным

В социальной сети TikTok распространяют видео с голом через себя, который якобы забил легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Невозможно, Роналду снова сделал это в 39 лет. Величайший футболист всех времен», – подписал публикацию автор видео.

Но есть один нюанс: на видео показан гол не Криштиану Роналду, а бывшего полузащитника харьковского «Металлиста» Василия Кобина в ворота варшавской «Легии» в 2014 году.

Интересно, что видео набрало уже более 7 миллионов просмотров и более 400 тысяч лайков.