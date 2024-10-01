Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СУДАКОВ: «Спасибо, что нас приняли. Но с атмосферой в Украине не сравнить»
Лига чемпионов
01 октября 2024, 19:38 | Обновлено 01 октября 2024, 19:41
1181
8

СУДАКОВ: «Спасибо, что нас приняли. Но с атмосферой в Украине не сравнить»

Георгий высказался об атмосфере на стадионе в Гельзенкирхене

01 октября 2024, 19:38 | Обновлено 01 октября 2024, 19:41
1181
8
СУДАКОВ: «Спасибо, что нас приняли. Но с атмосферой в Украине не сравнить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков высказался об атмосфере на стадионе в Гельзенкирхене, где донецкая команда будет играть домашние матчи ЛЧ.

«Конечно, спасибо, что нас вообще приняли, и мы играем здесь матчи. В прошлом году мы играли в Гамбурге. Там была невероятная атмосфера. Мы понимаем, что в Германии много переселенцев, много украинской поддержки. Конечно, это нельзя сравнить с играми на «Донбасс Арене». Тем более, я там не играл.

И вообще, нельзя сравнить с атмосферой в Украине. Но из того, что мы имеем на данный момент – это невероятные условия, которые нам только могли дать. Поэтому я могу только поблагодарить «Шальке», этот город и эту арену за то, что мы можем здесь играть», – сказал Судаков.

«Шахтер» завтра, 2 октября, сыграет матч 2-го тура Лиги чемпионов против «Аталанты».

По теме:
«Немного похожие команды». Судаков оценил предстоящий матч в Лиге чемпионов
Анчелотти оценил скандал вокруг Куртуа. Про Лунина ничего не сказал
УЕФА убрал элитного арбитра с матча Лиги чемпионов. Что случилось?
Георгий Судаков Лига чемпионов Шахтер Донецк стадионы
Дмитро Олійник Источник: Трибуна
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Болельщик наехал на Шапаренко после фиаско от Лацио в ЛЕ. Николай ответил
Футбол | 01 октября 2024, 18:56 12
Болельщик наехал на Шапаренко после фиаско от Лацио в ЛЕ. Николай ответил
Болельщик наехал на Шапаренко после фиаско от Лацио в ЛЕ. Николай ответил

У футболиста «Динамо» состоялся разговор с болельщиком 

Динамо поддержало Ярмоленко из-за сборной Украины. Андрей ответил
Футбол | 01 октября 2024, 16:16 18
Динамо поддержало Ярмоленко из-за сборной Украины. Андрей ответил
Динамо поддержало Ярмоленко из-за сборной Украины. Андрей ответил

Андрей не сыграет в ближайших матчах сборной

Джошуа ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Бокс | 01.10.2024, 07:15
Джошуа ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Джошуа ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Селезнев вернется на поле. Евгений заключил контракт с украинским клубом
Футбол | 01.10.2024, 19:10
Селезнев вернется на поле. Евгений заключил контракт с украинским клубом
Селезнев вернется на поле. Евгений заключил контракт с украинским клубом
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
Бокс | 01.10.2024, 08:18
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
Звичайно, це не можна порівняти з іграми на "Донас Арені". Тим паче я там не грав" - он шо пьяный интервью давал? 
Ответить
+4
Boodya
"Звичайно, це не можна порівняти з іграми на «Донбас Арені». Тим паче, я там не грав"
.......
Якщо це пряма мова, то це пздц мегамозок.
Ответить
+4
Показать Скрыть 3 ответа
Saar
Я трьох наших "гравців" не сприймаю, як футболістів: Судаков Мудрик і Лунін. Це пздц
Ответить
+1
TolsTIyELF
Вернем и Донецк и футбол. А ти будь борцом. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
01.10.2024, 07:54 15
Футбол
Украина – Венесуэла – 9:4. Феерический четвертьфинал! Видео голов и обзор
Украина – Венесуэла – 9:4. Феерический четвертьфинал! Видео голов и обзор
29.09.2024, 20:50 5
Футзал
Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
30.09.2024, 07:12 34
Футбол
Тренер сборной Украины по футзалу высказался о полуфинале ЧМ с Бразилией
Тренер сборной Украины по футзалу высказался о полуфинале ЧМ с Бразилией
30.09.2024, 14:10 2
Футзал
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
01.10.2024, 00:12 5
Бокс
Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ по футзалу
Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ по футзалу
30.09.2024, 00:05 4
Футзал
«Ничего не может». В Италии оценили игру Довбика в победном матче Ромы
«Ничего не может». В Италии оценили игру Довбика в победном матче Ромы
30.09.2024, 10:48 7
Футбол
Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
30.09.2024, 00:19 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем