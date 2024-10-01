СУДАКОВ: «Спасибо, что нас приняли. Но с атмосферой в Украине не сравнить»
Георгий высказался об атмосфере на стадионе в Гельзенкирхене
Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков высказался об атмосфере на стадионе в Гельзенкирхене, где донецкая команда будет играть домашние матчи ЛЧ.
«Конечно, спасибо, что нас вообще приняли, и мы играем здесь матчи. В прошлом году мы играли в Гамбурге. Там была невероятная атмосфера. Мы понимаем, что в Германии много переселенцев, много украинской поддержки. Конечно, это нельзя сравнить с играми на «Донбасс Арене». Тем более, я там не играл.
И вообще, нельзя сравнить с атмосферой в Украине. Но из того, что мы имеем на данный момент – это невероятные условия, которые нам только могли дать. Поэтому я могу только поблагодарить «Шальке», этот город и эту арену за то, что мы можем здесь играть», – сказал Судаков.
«Шахтер» завтра, 2 октября, сыграет матч 2-го тура Лиги чемпионов против «Аталанты».
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