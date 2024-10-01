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Лига чемпионов
01 октября 2024, 17:53 | Обновлено 01 октября 2024, 18:46
891
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Бывший игрок сборной Украины назвал фаворита игры Шахтера против Аталанты

Игорь Жабченко считает, что дончанам будет тяжело противостоять итальянцам

01 октября 2024, 17:53 | Обновлено 01 октября 2024, 18:46
891
0
Бывший игрок сборной Украины назвал фаворита игры Шахтера против Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Игорь Жабченко эксклюзивно для Sport.ua назвал фаворита в завтрашнем поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Аталанта»:

«Я несколько выше оцениваю шансы «Аталанты». И не только потому, что команда из Бергамо – действующий чемпион Лиги Европы, также не надо забывать, что представители Италии - очень неудобные соперники наших клубов на международной арене. Все же, главное, что «Аталанта» – более организованная команда, в рядах которой немало именитых исполнителей, тогда, как среди «горняков» хватает игроков, которые еще только собираются громко заявить о себе в еврокубках.

Что бы я пожелал «Шахтеру» в завтрашнем матче в Гельзенкирхене? Прежде всего, постараться не ошибаться в простых ситуациях у своих владений. В Лиге чемпионов это наказывается пропущенными голами.

Зато в «Шахтере» хватает скоростных фланговых исполнителей и надо этим воспользоваться. Тем более, что центральным полузащитникам «горняков» креатива не занимать, они обладают последним пасом и это может усложнить жизнь защитникам гостей, которые не производят впечатление непроходимых.

Также в составе «Аталанты» не будет нескольких лидеров, конечно, наставник Гасперини постарается минимизировать их отсутствие тактическими перестроениями, но это повышает шансы «горняков» составить конкуренцию амбициозному итальянскому клубу. Кстати, если в Гельзенкирхене будет подписано мирное соглашение, то, считаю, что это будет удачным результатом для дончан.

Сейчас «Аталанта» и «Шахтер» занимают 20 и 21 место в Лиге чемпионов, набрав по одному очку.

Ранее бывший игрок «Шахтера» Адриан Пуканыч объяснил разницу в игре горняков и «Аталанты».

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Аталанта Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Аталанта инсайд Игорь Жабченко
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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