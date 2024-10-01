Бывший игрок Шахтера объяснил разницу в игре горняков и Аталанты

2 октября во втором туре группового раунда Лиги чемпионов по футболу «Шахтер» в Гельзенкирхене будет принимать итальянскую «Аталанту».

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от противостояния в Германии:

«У завтрашних соперников общее то, что они не достаточно удачно стартовали на внутренней арене. Но УПЛ, Серия А и Лига чемпионов – разные соревнования и у футболистов будет возможность реабилитироваться как раз в самом престижном континентальном турнире. Не исключено, что на выступлении «Шахтера» и «Аталанты» сказываются кадровые потери. С другой стороны, статусность Лиги чемпионов заставит участников действовать с максимальной выкладкой.

Что же касается стилистики игры, то здесь уже мало общего. «Аталанта» действует в три центральных защитника и с помощью агрессивного высокого прессинга пытается давить на оппонента. Вырваться из таких тисков сложно. Но, убежден, что у «горняков» будет четкий план, как выходить из-под прессинга и использовать пространство у владений гостей.

Это соперничество стилей, тренерских мыслей изрядно подогревает интерес к завтрашнему противостоянию. После потерь очков в стартовом туре, обе команды будут играть на победу. Хотя следует заметить, что сейчас у «Шахтера» и «Аталанты» хромает реализация».

Поединок «Шахтер» – «Аталанта» начнется 2 октября в 19.45 по Киеву.

Ранее были оценены шансы «Шахтера» на победу в матче ЛЧ с «Аталантой».