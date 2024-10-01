Англия01 октября 2024, 19:28 |
837
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Грубо обматерил арбитра. Игрок в АПЛ получил бан
Стивенс получил двухматчевую дисквалификацию
01 октября 2024, 19:28 |
837
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Игрок «Саутгемптона» Джек Стивенс получил дисквалификацию на два матча АПЛ за грубые высказывания в адрес главного арбитра.
Чаще всего мат в матчах не указывают в протоколе после игры, однако защитник новичка чемпионата отметился очень грубым и длинным высказыванием.
При этом футболист, покидая поле, еще и обругал четвертого судью.
«Саутгемптон» неудачно начал сезон АПЛ, набрав лишь 1 пункт.
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