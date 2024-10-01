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  4. Анчелотти оценил скандал вокруг Куртуа. Про Лунина ничего не сказал
Лига чемпионов
01 октября 2024, 19:49 | Обновлено 01 октября 2024, 19:53
3093
2

Анчелотти оценил скандал вокруг Куртуа. Про Лунина ничего не сказал

Андрей имеет все шансы выйти на матч ЛЧ

01 октября 2024, 19:49 | Обновлено 01 октября 2024, 19:53
3093
2
Анчелотти оценил скандал вокруг Куртуа. Про Лунина ничего не сказал
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Реал в среду сыграет против Лилля во втором туре Лиги чемпионов, а в стартовом составе должен появиться украинский вратарь Андрей Лунин, который заменит Тибо Куртуа.

Бельгиец получил травму, а также находится в эпицентре скандала. Фаны Атлетико бросали в игрока предметы и оскорбляли его, желая ему смерти, однако сам Тибо провоцировал болельщиков.

На пресс-конференции перед игрой ЛЧ тренер Карло Анчелотти оценил ситуацию Куртуа, но про Лунина ничего не сказал.

«Тут все ясно. Во время матча с Атлетико были нарушения со стороны фанов, было насилие. И таким людям нечего делать на стадионах или в обществе. Я уважаю другие мнение, но все видели, что произошло».

«Они говорят, что Куртуа там провоцировал... Но фаны желали ему смерти. О чем тут можно говорить? Мне нечего сказать», – отметил Анчелотти.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Андрей Лунин Лига чемпионов Тибо Куртуа Ла Лига
Иван Зинченко Источник: AS
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Комментарии 2
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Saar
Пророкував!? Там , що , психічно хворі були на стадіоні чи орки!?? Дебіли, мля
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0
serhiy
А як то Вінісіуса не чіпали )))
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