Анчелотти оценил скандал вокруг Куртуа. Про Лунина ничего не сказал
Андрей имеет все шансы выйти на матч ЛЧ
Реал в среду сыграет против Лилля во втором туре Лиги чемпионов, а в стартовом составе должен появиться украинский вратарь Андрей Лунин, который заменит Тибо Куртуа.
Бельгиец получил травму, а также находится в эпицентре скандала. Фаны Атлетико бросали в игрока предметы и оскорбляли его, желая ему смерти, однако сам Тибо провоцировал болельщиков.
На пресс-конференции перед игрой ЛЧ тренер Карло Анчелотти оценил ситуацию Куртуа, но про Лунина ничего не сказал.
«Тут все ясно. Во время матча с Атлетико были нарушения со стороны фанов, было насилие. И таким людям нечего делать на стадионах или в обществе. Я уважаю другие мнение, но все видели, что произошло».
«Они говорят, что Куртуа там провоцировал... Но фаны желали ему смерти. О чем тут можно говорить? Мне нечего сказать», – отметил Анчелотти.
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