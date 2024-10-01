Криштиану РОНАЛДУ: «Статус лучшего игрока мира меня уже не волнует»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что на финальном этапе карьеры его больше не интересуют голевые рекорды и гонка за статус лучшего игрока мира.

«Меня больше не волнует, являясь ли я лучшим игроком мира. Просто уже не волнует этот вопрос. Мне приятно продолжать забивать, но успехи команды важнее».

«Я привык бить рекорды, но больше не гонюсь за ними. Сейчас я хочу наслаждаться игрой и победами команды», – сказал Роналду.