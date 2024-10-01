Саудовская Аравия01 октября 2024, 18:40 |
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Криштиану РОНАЛДУ: «Статус лучшего игрока мира меня уже не волнует»
Игрок хочет просто наслаждаться футболом
01 октября 2024, 18:40 |
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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что на финальном этапе карьеры его больше не интересуют голевые рекорды и гонка за статус лучшего игрока мира.
«Меня больше не волнует, являясь ли я лучшим игроком мира. Просто уже не волнует этот вопрос. Мне приятно продолжать забивать, но успехи команды важнее».
«Я привык бить рекорды, но больше не гонюсь за ними. Сейчас я хочу наслаждаться игрой и победами команды», – сказал Роналду.
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