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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Статус лучшего игрока мира меня уже не волнует»
Саудовская Аравия
01 октября 2024, 18:40 |
492
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Статус лучшего игрока мира меня уже не волнует»

Игрок хочет просто наслаждаться футболом

01 октября 2024, 18:40 |
492
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Статус лучшего игрока мира меня уже не волнует»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что на финальном этапе карьеры его больше не интересуют голевые рекорды и гонка за статус лучшего игрока мира.

«Меня больше не волнует, являясь ли я лучшим игроком мира. Просто уже не волнует этот вопрос. Мне приятно продолжать забивать, но успехи команды важнее».

«Я привык бить рекорды, но больше не гонюсь за ними. Сейчас я хочу наслаждаться игрой и победами команды», – сказал Роналду.

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Иван Зинченко Источник: BBC
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