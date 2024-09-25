Источник: знаменитый экс-игрок МЮ и Реала заканчивает карьеру
Рафаэль Варан, похоже, решил повесить бутсы на гвоздь
Знаменитый экс-игрок МЮ и Реала Рафаэль Варан заканчивает карьеру, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Le Parisies.
31-летний французский футболист, центральный защитник итальянского клуба «Комо» является чемпионом мира 2018 в составе сборной Франции.
Рафаэль начинал карьеру в Лансе, лучшие футбольные годы провел в Реале (2011–2021) и Манчестер Юнайтед (2021–2024).
Летом Варан подписал контракт с итальянским клубом Комо, но провел лишь 1 матч в Кубке Италии и из-за травм теперь близок к расторжению контракта и завершению профессиональной карьеры.
За сборную Франции центрбек Рафаэль Варан сыграл 93 матча и забил 5 мячей.
🚨🇫🇷 After his recent serious injury, Raphael Varane is considering to retire from professional football.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 24, 2024
He’s about to terminate his contract at Como, as Le Parisies reports. pic.twitter.com/hfcDZTsrxj
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