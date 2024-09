Источник: знаменитый экс-игрок МЮ и Реала заканчивает карьеру

Знаменитый экс-игрок МЮ и Реала Рафаэль Варан заканчивает карьеру, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Le Parisies.

31-летний французский футболист, центральный защитник итальянского клуба «Комо» является чемпионом мира 2018 в составе сборной Франции.

Рафаэль начинал карьеру в Лансе, лучшие футбольные годы провел в Реале (2011–2021) и Манчестер Юнайтед (2021–2024).

Летом Варан подписал контракт с итальянским клубом Комо, но провел лишь 1 матч в Кубке Италии и из-за травм теперь близок к расторжению контракта и завершению профессиональной карьеры.

За сборную Франции центрбек Рафаэль Варан сыграл 93 матча и забил 5 мячей.

