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Италия
25 сентября 2024, 02:23 | Обновлено 25 сентября 2024, 03:05
182
0

Источник: знаменитый экс-игрок МЮ и Реала заканчивает карьеру

Рафаэль Варан, похоже, решил повесить бутсы на гвоздь

25 сентября 2024, 02:23 | Обновлено 25 сентября 2024, 03:05
182
0
Источник: знаменитый экс-игрок МЮ и Реала заканчивает карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Знаменитый экс-игрок МЮ и Реала Рафаэль Варан заканчивает карьеру, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Le Parisies.

31-летний французский футболист, центральный защитник итальянского клуба «Комо» является чемпионом мира 2018 в составе сборной Франции.

Рафаэль начинал карьеру в Лансе, лучшие футбольные годы провел в Реале (2011–2021) и Манчестер Юнайтед (2021–2024).

Летом Варан подписал контракт с итальянским клубом Комо, но провел лишь 1 матч в Кубке Италии и из-за травм теперь близок к расторжению контракта и завершению профессиональной карьеры.

За сборную Франции центрбек Рафаэль Варан сыграл 93 матча и забил 5 мячей.

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Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед Реал Мадрид завершение карьеры Комо Фабрицио Романо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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