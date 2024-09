А когда туринцы будут забивать? Ювентус сыграл в сухую ничью с Наполи

Сегодня, 21 сентября проходят матчи 5-го тура чемпионата Италии по футболу.

В центральном матче игрового дня в Турине местный «Ювентус» сыграл в сухую ничью с «Наполи». Туринцы уже третий матч подряд в Серии А заканчивают в нулевую ничью.

Ранее «Дженоа» уступил «Венеции». Жуткую травму в матче получил Руслан Малиновский.

Серия А. 5-й тур, 21 сентября.

Ювентус – Наполи – 0:0

Ювентус: Ди Грегорио, Камбьязо, Бремер, Калулу, Савона, Локателли, Маккенни (Тюрам, 80), Копмейнерс, Йылдыз, Гонсалес, Влахович (Веа, 46).



Наполи: Мерет (Каприле, 36), Оливера, Буонджорно, Ррахмани, Ди Лоренцо, Лоботка (Гилмор, 87), Замбо-Ангисса, Кварацхелия (Нерес, 73), Мактоминей, Политано (Фолоруншо, 73), Лукаку (Симеоне, 72).

Венеция – Дженоа – 2:0

Голы: Бусио, 63, Похьянпало, 85.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

FT | ⌛️ | It finishes level at the Allianz.



