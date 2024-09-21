А когда туринцы будут забивать? Ювентус сыграл в сухую ничью с Наполи
Для «Юве» это третья нулевая ничья подряд в Серии А
Сегодня, 21 сентября проходят матчи 5-го тура чемпионата Италии по футболу.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
В центральном матче игрового дня в Турине местный «Ювентус» сыграл в сухую ничью с «Наполи». Туринцы уже третий матч подряд в Серии А заканчивают в нулевую ничью.
Ранее «Дженоа» уступил «Венеции». Жуткую травму в матче получил Руслан Малиновский.
Серия А. 5-й тур, 21 сентября.
Ювентус – Наполи – 0:0
Ювентус: Ди Грегорио, Камбьязо, Бремер, Калулу, Савона, Локателли, Маккенни (Тюрам, 80), Копмейнерс, Йылдыз, Гонсалес, Влахович (Веа, 46).
Наполи: Мерет (Каприле, 36), Оливера, Буонджорно, Ррахмани, Ди Лоренцо, Лоботка (Гилмор, 87), Замбо-Ангисса, Кварацхелия (Нерес, 73), Мактоминей, Политано (Фолоруншо, 73), Лукаку (Симеоне, 72).
Венеция – Дженоа – 2:0
Голы: Бусио, 63, Похьянпало, 85.
FT | ⌛️ | It finishes level at the Allianz.— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) September 21, 2024
👊 @EASPORTSFC #JuveNapoli pic.twitter.com/BAffcxymBK
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший чемпион считает, что у него были бы шансы победить украинца
Сандерленд здорово начал новый сезон