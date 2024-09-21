Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. А когда туринцы будут забивать? Ювентус сыграл в сухую ничью с Наполи
Чемпионат Италии
Ювентус
21.09.2024 19:00 – FT 0 : 0
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
21 сентября 2024, 21:08 | Обновлено 21 сентября 2024, 21:49
216
0

А когда туринцы будут забивать? Ювентус сыграл в сухую ничью с Наполи

Для «Юве» это третья нулевая ничья подряд в Серии А

21 сентября 2024, 21:08 | Обновлено 21 сентября 2024, 21:49
216
0
А когда туринцы будут забивать? Ювентус сыграл в сухую ничью с Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус – Наполи

Сегодня, 21 сентября проходят матчи 5-го тура чемпионата Италии по футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В центральном матче игрового дня в Турине местный «Ювентус» сыграл в сухую ничью с «Наполи». Туринцы уже третий матч подряд в Серии А заканчивают в нулевую ничью.

Ранее «Дженоа» уступил «Венеции». Жуткую травму в матче получил Руслан Малиновский.

Серия А. 5-й тур, 21 сентября.

Ювентус – Наполи – 0:0

Ювентус: Ди Грегорио, Камбьязо, Бремер, Калулу, Савона, Локателли, Маккенни (Тюрам, 80), Копмейнерс, Йылдыз, Гонсалес, Влахович (Веа, 46).

Наполи: Мерет (Каприле, 36), Оливера, Буонджорно, Ррахмани, Ди Лоренцо, Лоботка (Гилмор, 87), Замбо-Ангисса, Кварацхелия (Нерес, 73), Мактоминей, Политано (Фолоруншо, 73), Лукаку (Симеоне, 72).

Венеция – Дженоа – 2:0
Голы: Бусио, 63, Похьянпало, 85.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

По теме:
Ибрагимович – Фонсеке: «Кого ты тренировал?»
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 
Неутешительные прогнозы. Спортивный врач назвал тяжесть травмы Малиновского
Серия A Дженоа травма чемпионат Италии по футболу Венеция Руслан Малиновский Наполи Ювентус
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Нокаутировал на 45-й секунде». Дэвид Хэй оценил свои шансы в бою с Усиком
Бокс | 21 сентября 2024, 08:58 5
«Нокаутировал на 45-й секунде». Дэвид Хэй оценил свои шансы в бою с Усиком
«Нокаутировал на 45-й секунде». Дэвид Хэй оценил свои шансы в бою с Усиком

Бывший чемпион считает, что у него были бы шансы победить украинца

ВИДЕО. Непростой удар пяткой. Роскошный победный гол в Чемпионшипе
Футбол | 21 сентября 2024, 22:05 0
ВИДЕО. Непростой удар пяткой. Роскошный победный гол в Чемпионшипе
ВИДЕО. Непростой удар пяткой. Роскошный победный гол в Чемпионшипе

Сандерленд здорово начал новый сезон

Дюбуа рассказал, кто из братьев Кличко смог бы победить Джорджа Формана
Бокс | 21.09.2024, 01:06
Дюбуа рассказал, кто из братьев Кличко смог бы победить Джорджа Формана
Дюбуа рассказал, кто из братьев Кличко смог бы победить Джорджа Формана
Удаление не помешало. Карпаты в меньшинстве переиграли Черноморец
Футбол | 21.09.2024, 15:02
Удаление не помешало. Карпаты в меньшинстве переиграли Черноморец
Удаление не помешало. Карпаты в меньшинстве переиграли Черноморец
У Джошуа и Дюбуа есть все, чтобы подарить незабываемое шоу
Бокс | 21.09.2024, 19:45
У Джошуа и Дюбуа есть все, чтобы подарить незабываемое шоу
У Джошуа и Дюбуа есть все, чтобы подарить незабываемое шоу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тибо КУРТУА: «Мы играем слишком много матчей. У нас большие зарплаты, но..»
Тибо КУРТУА: «Мы играем слишком много матчей. У нас большие зарплаты, но..»
19.09.2024, 21:25 13
Футбол
Не Винисиус, не Беллингем. Назван лучший футболист в 2024 году
Не Винисиус, не Беллингем. Назван лучший футболист в 2024 году
21.09.2024, 01:33 5
Футбол
Парвиз НАСИБОВ: «Когда борюсь с россиянином, чувствую ненависть»
Парвиз НАСИБОВ: «Когда борюсь с россиянином, чувствую ненависть»
20.09.2024, 12:18 11
Олимпийские игры
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, который бы победил Усика и Кличко
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, который бы победил Усика и Кличко
21.09.2024, 08:17
Бокс
С пенальти и двойным сейвом вратаря. Аталанта и Арсенал сыграли в ЛЧ
С пенальти и двойным сейвом вратаря. Аталанта и Арсенал сыграли в ЛЧ
19.09.2024, 23:52 4
Футбол
Штрафы и дисквалификации. Решение УАФ по матчу Шахтер U-19 – Динамо U-19
Штрафы и дисквалификации. Решение УАФ по матчу Шахтер U-19 – Динамо U-19
20.09.2024, 20:34 174
Футбол
ЧМ по футзалу. Португалия и Франция выиграли матчи и вышли в 1/8 финала
ЧМ по футзалу. Португалия и Франция выиграли матчи и вышли в 1/8 финала
19.09.2024, 20:59
Футзал
КАРАВАЕВ: «Бущан был недоволен тем, что Кличко взял себе первый номер»
КАРАВАЕВ: «Бущан был недоволен тем, что Кличко взял себе первый номер»
19.09.2024, 17:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем