ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 

В матче пятого тура чемпионата Италии «Венеция» – «Дженоа» (2:0) Руслан Малиновский получил тяжелую травму и не смог продолжить поединок. Украинца вынесли с поля на носилках.

«Дженоа» официально сообщила, что у Руслана Малиновского вывих сустава и перелом малоберцовой кости. Завтра игрока сборной Украины ждет операция, после чего будет определен срок его восстановления.

Таким образом, Малиновский вряд ли сыграет в октябрьских матчах Лиги наций 2024/25 против национальных команд Грузии и Чехии.