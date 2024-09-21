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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 
Италия
21 сентября 2024, 20:53 | Обновлено 21 сентября 2024, 20:54
6702
7

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 

Руслан Малиновский будет прооперирован

21 сентября 2024, 20:53 | Обновлено 21 сентября 2024, 20:54
6702
7
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В матче пятого тура чемпионата Италии «Венеция» – «Дженоа» (2:0) Руслан Малиновский получил тяжелую травму и не смог продолжить поединок. Украинца вынесли с поля на носилках.

«Дженоа» официально сообщила, что у Руслана Малиновского вывих сустава и перелом малоберцовой кости. Завтра игрока сборной Украины ждет операция, после чего будет определен срок его восстановления.

Таким образом, Малиновский вряд ли сыграет в октябрьских матчах Лиги наций 2024/25 против национальных команд Грузии и Чехии.

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Серия A Дженоа травма чемпионат Италии по футболу сборная Украины по футболу Венеция Лига наций Руслан Малиновский травма лодыжки
Дмитро Олійник Источник: ФК Дженоа
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DK1961
Ему здоровья
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+8
Pavel_i_CO
Здоров'я Руслану, а contr - лайно прорасіянське
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+6
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inspekcha85
Удачи и здоровья Руслану.Грёбанные макаронники
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+5
Valentyn
Навряд чи зіграє? Автор що ти куриш? 1000% не зіграє...
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+4
contr
Тепер зламати ще Мудрика Циганкова Довбика Судакова щоб знали дауни як за збірну України грати☝️
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-22
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