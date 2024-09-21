Италия21 сентября 2024, 20:53 | Обновлено 21 сентября 2024, 20:54
6702
7
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму
Руслан Малиновский будет прооперирован
21 сентября 2024, 20:53 | Обновлено 21 сентября 2024, 20:54
6702
7
В матче пятого тура чемпионата Италии «Венеция» – «Дженоа» (2:0) Руслан Малиновский получил тяжелую травму и не смог продолжить поединок. Украинца вынесли с поля на носилках.
«Дженоа» официально сообщила, что у Руслана Малиновского вывих сустава и перелом малоберцовой кости. Завтра игрока сборной Украины ждет операция, после чего будет определен срок его восстановления.
Таким образом, Малиновский вряд ли сыграет в октябрьских матчах Лиги наций 2024/25 против национальных команд Грузии и Чехии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 сентября 2024, 21:52 1
Киевляне впервые в сезоне потеряли очки в УПЛ
Футбол | 21 сентября 2024, 16:35 163
Киевляне идут на серии из пяти побед со старта сезона в УПЛ
Бокс | 21.09.2024, 08:58
Футбол | 21.09.2024, 17:49
Бокс | 21.09.2024, 20:23
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Ему здоровья
Здоров'я Руслану, а contr - лайно прорасіянське
Показать Скрыть 1 ответ
Удачи и здоровья Руслану.Грёбанные макаронники
Навряд чи зіграє? Автор що ти куриш? 1000% не зіграє...
Тепер зламати ще Мудрика Циганкова Довбика Судакова щоб знали дауни як за збірну України грати☝️
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.09.2024, 01:06 4
20.09.2024, 16:52 17
21.09.2024, 07:53 29
20.09.2024, 17:11 15
20.09.2024, 21:00 7
20.09.2024, 07:25
20.09.2024, 12:18 11
19.09.2024, 18:50 21