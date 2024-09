«Он – один из самых лучших в мире». Гвардиола – о звезде Манчестер Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказал свое мнение о возвращении звездного вингера горожан Фила Фодена на поле:

«Он хорошо отыграл 45 минут в среду, и он был лучшим игроком прошлого сезона, и теперь он борется за то, чтобы скорее вернуться... Его интенсивность и его движение в зонах – отличные, он – один из лучших в мире. Вы можете представить, как я рад, что он вернулся».

Английский вингер пропустил по болезни три матча АПЛ. 18 сентября в игре «Манчестер Сити» – «Интер» (0:0), проходившей в рамках Лиги чемпионов, Фоден вышел на замену на 46-й минуте, веб-портал WhoScored оценил выступление английского игрока в том матче в 7.5. баллов.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего игрока в 150 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Фоден провел за «Манчестер Сити» в АПЛ 35 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 8 голевых передач.

PEP 💬 (On Phil Foden) He played a good 45 minutes in midweek and he was the best player last season and now he is fighting to be back... His intensity and his movement in the pockets, he is one of the best in the world. You can imagine how pleased I am to have him back. pic.twitter.com/BxaNPlFXK5