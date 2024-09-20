«Он – один из самых лучших в мире». Гвардиола – о звезде Манчестер Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказал свое мнение о возвращении звездного вингера горожан Фила Фодена на поле:

«Он хорошо отыграл 45 минут в среду, и он был лучшим игроком прошлого сезона, и теперь он борется за то, чтобы скорее вернуться... Его интенсивность и его движение в зонах – отличные, он – один из лучших в мире. Вы можете представить, как я рад, что он вернулся».

Английский вингер пропустил по болезни три матча АПЛ. 18 сентября в игре «Манчестер Сити» – «Интер» (0:0), проходившей в рамках Лиги чемпионов, Фоден вышел на замену на 46-й минуте, веб-портал WhoScored оценил выступление английского игрока в том матче в 7.5. баллов.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего игрока в 150 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Фоден провел за «Манчестер Сити» в АПЛ 35 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 8 голевых передач.