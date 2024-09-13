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  4. Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Дэвиса
13 сентября 2024, 01:57 |
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0

Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей (обновляется)

С 10 по 15 сентября проходит групповой этап командного турнира

13 сентября 2024, 01:57 |
46
0
Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

10 сентября стартовал финал Кубка Дэвиса 2024.

Турнир пройдет в два этапа: групповая стадия и плей-офф.

Шестнадцать стран принимают участие в групповом этапе финала, который проходит на этой неделе (10-15 сентября) в четырех городах – Болонье, Манчестере, Валенсии и Чжухае.

16 стран были разделены на четыре группы и будут соревноваться по круговой системе. Две лучшие команды в каждой группе после круговой системы пройдут в «Финал восьмерых». Плей-офф финала пройдет в Малаге с 19 по 24 ноября.

В групповом этапе участие принимают следующие команды:

  • 2 финалиста Финала 2022 года (Австралия и Италия);
  • 2 команды, которые получили wild card (Великобритания и Испания);
  • 12 победителей отборочного тура в феврале 2023 года (Аргентина, Бельгия, Бразилия, Канада, Чили, Чехия, Финлянди, Франция, Германия, Нидерланды, Словакия, США).

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа А

Команда Матчи В-П Очки
1 Италия 1 2-1 1
2 Бельгия 1 2-1 1
3 Нидерланды 2 3-3 1
4 Бразилия 2 2-4 0

Вторник, 10 сентября

Нидерланды – Бельгия – 1:2

  • Ботик ван де Задсхульп – Рафаэль Коллиньон – 7:5, 7:6 (8:6)
  • Таллон Грикспор –Зизу Бергс – 2:6, 7:6 (7:2), 3:6
  • Уэсли Кольхоф / Ботик ван де Зандсхульп – Сандер Жилле/Йоран Флиген – 6:4, 6:7 (5:7), 4:6

Среда, 11 сентября

Италия – Бразилия – 2:1

  • Маттео Берреттини – Жуан Фонсека – 6:1, 7:6 (7:5)
  • Маттео Арнальди – Тиаго Монтейро – 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5)
  • Симоне Боллели / Андреа Вавассори – Рафаэль Матос / Марсело Мело – 7:6 (7:3), 6:7 (6:8), 5:7

Четверг, 12 сентября

Нидерланды – Бразилия – 2:1

  • Ботик ван де Заднсхульп – Жуан Фонсека – 4:6, 6:7 (3:7)
  • Таллон Грикспор – Тиаго Монтейро – 7:6 (7:2), 6:4
  • Уэсли Кольхоф / Ботик ван де Зандсхульп – Рафаэль Матос / Марсело Мело – 6:4, 7:6 (7:5)

Группа В

Команда Матчи В-П Очки
1 Австралия 2 5-1 2
2 Испания 1 3-0 1
3 Франция 1 1-2 0
4 Чехия 2 0-6 0

Вторник, 10 сентября

Австралия – Франция – 2:1

  • Танаси Коккинакис – Артур Фис – 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)
  • Алексей Попырин – Уго Умбер – 3:6, 2:6
  • Мэттью Эбден / Макс Перселл – Пьер-Юг Эрбер / Эдуар Роже-Васслен – 7:5, 5:7, 6:3

Среда, 11 сентября

Чехия – Испания – 0:3

  • Иржи Легечка – Роберто Баутиста Агут – 6:7 (1:7), 4:6
  • Томаш Махач – Карлос Алькарас – 7:6 (7:3), 1:6, RET., Махач
  • Якуб Меншик / Адам Павлашек – Карлос Алькарас / Марсель Гранольерс – 7:6 (7:2), 3:6, 6:7 (2:7)

Четверг, 12 сентября

Австралия – Чехия – 3:0

  • Танаси Коккинакис – Якуб Меншик – 6:2, 6:7 (2:7), 6:3
  • Алексей Попырин – Томаш Махач – 1:0, RET., Махач
  • Мэтт Эбден / Макс Перселл – Якуб Меншик / Адам Павлашек – 6:4, 6:2

Группа С

Команда Матчи В-П Очки
1 Германия 2 6-0 2
2 США 1 3-0 1
3 Словакия 1 0-3 0
4 Чили 2 0-6 0

Вторник, 10 сентября

Германия – Словакия – 3:0

  • Максимилиан Мартерер – Лукаш Клейн – 6:4, 7:5
  • Янник Ханфманн – Йозеф Ковалик – 3:6, 6:3, 7:6 (7:3)
  • Кевин Кравиц / Тим Пюц – Лукаш Клейн / Игорь Зеленай – 7:5, 6:3

Среда, 11 сентября

США – Чили – 3:0

  • Рейлли Опелка – Кристиан Гарин – 6:3, 4:6, 7:6 (7:3)
  • Брендон Накашима – Алехандро Табило – 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:3)
  • Остин Крайчек / Раджив Рам – Томас Барриос / Матиас Сото – 4:6, 6:4, 7:6 (7:3)

Четверг, 14 сентября

Германия – Чили – 3:0

  • Максимилиан Мартерер – Томас Барриос – 6:1, 6:3
  • Янник Ханфманн – Алехандро Табило – 7:5, 6:4
  • Кевин Кравиц / Тим Пюц – Томас Барриос / Матиас Сото – 6:1, 6:3

Группа D

Команда Матчі В-П Очки
1 Канада 2 5-1 2
2 Великобритания 1 2-1 1
3 Аргентина 1 1-2 0
4 Финляндия 2 1-5 0

Вторник, 10 сентября

Канада – Аргентина – 2:1

  • Денис Шаповалов – Франсиско Черундоло – 7:5, 6:3
  • Феликс Оже-Альяссим – Себастьян Баес – 6:3, 6:3
  • Вашек Поспишил / Денис Шаповалов – Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени – 6:2, 3:6, 2:6

Среда, 11 сентября

Финляндия – Великобритания – 1:2

  • Ээро Васа – Ден Эванс – 6:7 (3:7), 2:6
  • Отто Виртанен – Билли Харрис – 4:6, 6:7 (4:7)
  • Харри Хелиоваара / Отто Виртанен – Ден Эванс / Нил Скупски – 7:6 (7:4), 7:5

Четверг, 12 сентября

Канада – Финляндия – 3:0

  • Денис Шаповалов – Ээро Васа – 7:6 (7:2), 6:2
  • Феликс Оже-Альяссим – Отто Виртанен – 6:2, 6:3
  • Феликс Оже-Альяссим / Денис Шаповалов – Харри Хелиоваара / Отто Виртанен – 6:2, 7:5

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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