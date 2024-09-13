Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей (обновляется)
С 10 по 15 сентября проходит групповой этап командного турнира
10 сентября стартовал финал Кубка Дэвиса 2024.
Турнир пройдет в два этапа: групповая стадия и плей-офф.
Шестнадцать стран принимают участие в групповом этапе финала, который проходит на этой неделе (10-15 сентября) в четырех городах – Болонье, Манчестере, Валенсии и Чжухае.
16 стран были разделены на четыре группы и будут соревноваться по круговой системе. Две лучшие команды в каждой группе после круговой системы пройдут в «Финал восьмерых». Плей-офф финала пройдет в Малаге с 19 по 24 ноября.
В групповом этапе участие принимают следующие команды:
- 2 финалиста Финала 2022 года (Австралия и Италия);
- 2 команды, которые получили wild card (Великобритания и Испания);
- 12 победителей отборочного тура в феврале 2023 года (Аргентина, Бельгия, Бразилия, Канада, Чили, Чехия, Финлянди, Франция, Германия, Нидерланды, Словакия, США).
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа А
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|Италия
|1
|2-1
|1
|2
|Бельгия
|1
|2-1
|1
|3
|Нидерланды
|2
|3-3
|1
|4
|Бразилия
|2
|2-4
|0
Вторник, 10 сентября
Нидерланды – Бельгия – 1:2
- Ботик ван де Задсхульп – Рафаэль Коллиньон – 7:5, 7:6 (8:6)
- Таллон Грикспор –Зизу Бергс – 2:6, 7:6 (7:2), 3:6
- Уэсли Кольхоф / Ботик ван де Зандсхульп – Сандер Жилле/Йоран Флиген – 6:4, 6:7 (5:7), 4:6
Среда, 11 сентября
Италия – Бразилия – 2:1
- Маттео Берреттини – Жуан Фонсека – 6:1, 7:6 (7:5)
- Маттео Арнальди – Тиаго Монтейро – 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5)
- Симоне Боллели / Андреа Вавассори – Рафаэль Матос / Марсело Мело – 7:6 (7:3), 6:7 (6:8), 5:7
Четверг, 12 сентября
Нидерланды – Бразилия – 2:1
- Ботик ван де Заднсхульп – Жуан Фонсека – 4:6, 6:7 (3:7)
- Таллон Грикспор – Тиаго Монтейро – 7:6 (7:2), 6:4
- Уэсли Кольхоф / Ботик ван де Зандсхульп – Рафаэль Матос / Марсело Мело – 6:4, 7:6 (7:5)
Группа В
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|Австралия
|2
|5-1
|2
|2
|Испания
|1
|3-0
|1
|3
|Франция
|1
|1-2
|0
|4
|Чехия
|2
|0-6
|0
Вторник, 10 сентября
Австралия – Франция – 2:1
- Танаси Коккинакис – Артур Фис – 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)
- Алексей Попырин – Уго Умбер – 3:6, 2:6
- Мэттью Эбден / Макс Перселл – Пьер-Юг Эрбер / Эдуар Роже-Васслен – 7:5, 5:7, 6:3
Среда, 11 сентября
Чехия – Испания – 0:3
- Иржи Легечка – Роберто Баутиста Агут – 6:7 (1:7), 4:6
- Томаш Махач – Карлос Алькарас – 7:6 (7:3), 1:6, RET., Махач
- Якуб Меншик / Адам Павлашек – Карлос Алькарас / Марсель Гранольерс – 7:6 (7:2), 3:6, 6:7 (2:7)
Четверг, 12 сентября
Австралия – Чехия – 3:0
- Танаси Коккинакис – Якуб Меншик – 6:2, 6:7 (2:7), 6:3
- Алексей Попырин – Томаш Махач – 1:0, RET., Махач
- Мэтт Эбден / Макс Перселл – Якуб Меншик / Адам Павлашек – 6:4, 6:2
Группа С
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|Германия
|2
|6-0
|2
|2
|США
|1
|3-0
|1
|3
|Словакия
|1
|0-3
|0
|4
|Чили
|2
|0-6
|0
Вторник, 10 сентября
Германия – Словакия – 3:0
- Максимилиан Мартерер – Лукаш Клейн – 6:4, 7:5
- Янник Ханфманн – Йозеф Ковалик – 3:6, 6:3, 7:6 (7:3)
- Кевин Кравиц / Тим Пюц – Лукаш Клейн / Игорь Зеленай – 7:5, 6:3
Среда, 11 сентября
США – Чили – 3:0
- Рейлли Опелка – Кристиан Гарин – 6:3, 4:6, 7:6 (7:3)
- Брендон Накашима – Алехандро Табило – 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:3)
- Остин Крайчек / Раджив Рам – Томас Барриос / Матиас Сото – 4:6, 6:4, 7:6 (7:3)
Четверг, 14 сентября
Германия – Чили – 3:0
- Максимилиан Мартерер – Томас Барриос – 6:1, 6:3
- Янник Ханфманн – Алехандро Табило – 7:5, 6:4
- Кевин Кравиц / Тим Пюц – Томас Барриос / Матиас Сото – 6:1, 6:3
Группа D
|№
|Команда
|Матчі
|В-П
|Очки
|1
|Канада
|2
|5-1
|2
|2
|Великобритания
|1
|2-1
|1
|3
|Аргентина
|1
|1-2
|0
|4
|Финляндия
|2
|1-5
|0
Вторник, 10 сентября
Канада – Аргентина – 2:1
- Денис Шаповалов – Франсиско Черундоло – 7:5, 6:3
- Феликс Оже-Альяссим – Себастьян Баес – 6:3, 6:3
- Вашек Поспишил / Денис Шаповалов – Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени – 6:2, 3:6, 2:6
Среда, 11 сентября
Финляндия – Великобритания – 1:2
- Ээро Васа – Ден Эванс – 6:7 (3:7), 2:6
- Отто Виртанен – Билли Харрис – 4:6, 6:7 (4:7)
- Харри Хелиоваара / Отто Виртанен – Ден Эванс / Нил Скупски – 7:6 (7:4), 7:5
Четверг, 12 сентября
Канада – Финляндия – 3:0
- Денис Шаповалов – Ээро Васа – 7:6 (7:2), 6:2
- Феликс Оже-Альяссим – Отто Виртанен – 6:2, 6:3
- Феликс Оже-Альяссим / Денис Шаповалов – Харри Хелиоваара / Отто Виртанен – 6:2, 7:5
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