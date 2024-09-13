Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей (обновляется)

10 сентября стартовал финал Кубка Дэвиса 2024.

Турнир пройдет в два этапа: групповая стадия и плей-офф.

Шестнадцать стран принимают участие в групповом этапе финала, который проходит на этой неделе (10-15 сентября) в четырех городах – Болонье, Манчестере, Валенсии и Чжухае.



16 стран были разделены на четыре группы и будут соревноваться по круговой системе. Две лучшие команды в каждой группе после круговой системы пройдут в «Финал восьмерых». Плей-офф финала пройдет в Малаге с 19 по 24 ноября.

В групповом этапе участие принимают следующие команды:

2 финалиста Финала 2022 года (Австралия и Италия);

2 команды, которые получили wild card (Великобритания и Испания);

12 победителей отборочного тура в феврале 2023 года (Аргентина, Бельгия, Бразилия, Канада, Чили, Чехия, Финлянди, Франция, Германия, Нидерланды, Словакия, США).

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа А

№ Команда Матчи В-П Очки 1 Италия 1 2-1 1 2 Бельгия 1 2-1 1 3 Нидерланды 2 3-3 1 4 Бразилия 2 2-4 0

Вторник, 10 сентября

Нидерланды – Бельгия – 1:2

Ботик ван де Задсхульп – Рафаэль Коллиньон – 7:5, 7:6 (8:6)

Таллон Грикспор –Зизу Бергс – 2:6, 7:6 (7:2), 3:6

Уэсли Кольхоф / Ботик ван де Зандсхульп – Сандер Жилле/Йоран Флиген – 6:4, 6:7 (5:7), 4:6

Среда, 11 сентября

Италия – Бразилия – 2:1

Маттео Берреттини – Жуан Фонсека – 6:1, 7:6 (7:5)

Маттео Арнальди – Тиаго Монтейро – 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5)

Симоне Боллели / Андреа Вавассори – Рафаэль Матос / Марсело Мело – 7:6 (7:3), 6:7 (6:8), 5:7

Четверг, 12 сентября

Нидерланды – Бразилия – 2:1

Ботик ван де Заднсхульп – Жуан Фонсека – 4:6, 6:7 (3:7)

Таллон Грикспор – Тиаго Монтейро – 7:6 (7:2), 6:4

Уэсли Кольхоф / Ботик ван де Зандсхульп – Рафаэль Матос / Марсело Мело – 6:4, 7:6 (7:5)

Группа В

№ Команда Матчи В-П Очки 1 Австралия 2 5-1 2 2 Испания 1 3-0 1 3 Франция 1 1-2 0 4 Чехия 2 0-6 0

Вторник, 10 сентября

Австралия – Франция – 2:1

Танаси Коккинакис – Артур Фис – 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)

Алексей Попырин – Уго Умбер – 3:6, 2:6

Мэттью Эбден / Макс Перселл – Пьер-Юг Эрбер / Эдуар Роже-Васслен – 7:5, 5:7, 6:3

Среда, 11 сентября

Чехия – Испания – 0:3

Иржи Легечка – Роберто Баутиста Агут – 6:7 (1:7), 4:6

Томаш Махач – Карлос Алькарас – 7:6 (7:3), 1:6, RET., Махач

Якуб Меншик / Адам Павлашек – Карлос Алькарас / Марсель Гранольерс – 7:6 (7:2), 3:6, 6:7 (2:7)

Четверг, 12 сентября

Австралия – Чехия – 3:0

Танаси Коккинакис – Якуб Меншик – 6:2, 6:7 (2:7), 6:3

Алексей Попырин – Томаш Махач – 1:0, RET., Махач

Мэтт Эбден / Макс Перселл – Якуб Меншик / Адам Павлашек – 6:4, 6:2

Группа С

№ Команда Матчи В-П Очки 1 Германия 2 6-0 2 2 США 1 3-0 1 3 Словакия 1 0-3 0 4 Чили 2 0-6 0

Вторник, 10 сентября

Германия – Словакия – 3:0

Максимилиан Мартерер – Лукаш Клейн – 6:4, 7:5

6:4, 7:5 Янник Ханфманн – Йозеф Ковалик – 3:6, 6:3, 7:6 (7:3)

Кевин Кравиц / Тим Пюц – Лукаш Клейн / Игорь Зеленай – 7:5, 6:3

Среда, 11 сентября

США – Чили – 3:0

Рейлли Опелка – Кристиан Гарин – 6:3, 4:6, 7:6 (7:3)

Брендон Накашима – Алехандро Табило – 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:3)

Остин Крайчек / Раджив Рам – Томас Барриос / Матиас Сото – 4:6, 6:4, 7:6 (7:3)

Четверг, 14 сентября

Германия – Чили – 3:0

Максимилиан Мартерер – Томас Барриос – 6:1, 6:3

Янник Ханфманн – Алехандро Табило – 7:5, 6:4

Кевин Кравиц / Тим Пюц – Томас Барриос / Матиас Сото – 6:1, 6:3

Группа D