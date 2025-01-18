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  4. Уже 5-й. Довбик догнал Лаутаро и Лукаку в гонке бомбардиров Серии А
Италия
18 января 2025, 00:59 | Обновлено 18 января 2025, 01:21
428
0

Уже 5-й. Довбик догнал Лаутаро и Лукаку в гонке бомбардиров Серии А

Артем забил 7-й гол в текущем сезоне чемпионата Италии

18 января 2025, 00:59 | Обновлено 18 января 2025, 01:21
428
0
Уже 5-й. Довбик догнал Лаутаро и Лукаку в гонке бомбардиров Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик (слева)

Украинский форвард Ромы Артем Довбик, отличившись забитым мячом в ворота Дженоа в матче 21-го тура итальянской Серии А, вышел на 5-е место в гонке лучших бомбардиров чемпионата.

Для 27-летнего нападающего этот гол стал 7-м в текущем розыгрыше турнира. В списке лучших бомбардиров он догнал Себастьяно Эспозито из Эмполи, Душана Влаховича из Ювентуса, Валентина Кастельяноса из Лацио, Ромелу Лукаку из Наполи, Лаутаро Мартинеса из Интера и Лоренцо Лукку из Удинезе.

Больше Довбика в текущем сезоне Серии А забили лишь Матео Ретеги (Аталанта) – 13 голов, Маркус Тюрам (Интер) – 12 голов, Мойзе Кин (Фиорентина) – 11 голов, Адемола Лукман (Аталанта) – 9 голов.

В 21-м туре Рома победила Дженоа со счетом 3:1. Довбик забил первый мяч в этой игре.

Серия A. Лучшие бомбардиры сезона 2024/25

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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