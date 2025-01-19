Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Aus Open на 20 января

20 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 продолжатся матчи 1/8 финала в одиночных разрядах, а также встречи 3-го раунда в парном.

В понедельник на корты Мельбурна выйдут три украинские теннисистки: Элина Свитолина, Людмила и Надежда Киченок.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток на АО-2025, 20 января

Australian Open 2025. Одиночны разряд. 1/8 финала

Rod Laver Arena. 1-й запуск (не ранее 02:30)

Элина Свитолина [28] – Вероника Кудерметова

Australian Open 2025. Парный разряд. 1/8 финала

John Cain Arena. 2-й запуск (не ранее 03:30)

Людмила Киченок / Чжань Хаоцин (Тайвань) [5] – Кристина Младенович / Чжан Шуай [9]

Kia Arena. 1-й запуск (не ранее 02:00)

Надежда Киченок / Лейла Фернандес [16] – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [1]