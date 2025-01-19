Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Aus Open на 20 января
В понедельник на корты Мельбурна выйдут три украинские теннисистки
20 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 продолжатся матчи 1/8 финала в одиночных разрядах, а также встречи 3-го раунда в парном.
В понедельник на корты Мельбурна выйдут три украинские теннисистки: Элина Свитолина, Людмила и Надежда Киченок.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток на АО-2025, 20 января
Australian Open 2025. Одиночны разряд. 1/8 финала
Rod Laver Arena. 1-й запуск (не ранее 02:30)
Элина Свитолина [28] – Вероника Кудерметова
Australian Open 2025. Парный разряд. 1/8 финала
John Cain Arena. 2-й запуск (не ранее 03:30)
Людмила Киченок / Чжань Хаоцин (Тайвань) [5] – Кристина Младенович / Чжан Шуай [9]
Kia Arena. 1-й запуск (не ранее 02:00)
Надежда Киченок / Лейла Фернандес [16] – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [1]
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