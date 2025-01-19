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  4. Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Aus Open на 20 января
Australian Open
19 января 2025, 16:18 |
332
0

Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Aus Open на 20 января

В понедельник на корты Мельбурна выйдут три украинские теннисистки

19 января 2025, 16:18 |
332
0
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Aus Open на 20 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

20 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 продолжатся матчи 1/8 финала в одиночных разрядах, а также встречи 3-го раунда в парном.

В понедельник на корты Мельбурна выйдут три украинские теннисистки: Элина Свитолина, Людмила и Надежда Киченок.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток на АО-2025, 20 января

Australian Open 2025. Одиночны разряд. 1/8 финала

Rod Laver Arena. 1-й запуск (не ранее 02:30)

Элина Свитолина [28] – Вероника Кудерметова

Australian Open 2025. Парный разряд. 1/8 финала

John Cain Arena. 2-й запуск (не ранее 03:30)

Людмила Киченок / Чжань Хаоцин (Тайвань) [5] – Кристина Младенович / Чжан Шуай [9]

Kia Arena. 1-й запуск (не ранее 02:00)

Надежда Киченок / Лейла Фернандес [16] – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [1]

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Чжань Хаоцин Людмила Киченок Кристина Младенович Чжан Шуай Элина Свитолина Вероника Кудерметова Надежда Киченок Лейла Фернандес Катерина Синякова Тейлор Таунсенд Australian Open 2025 расписание
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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