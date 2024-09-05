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Испания
05 сентября 2024, 22:57 |
157
0

Капитан Барселоны оценил работу Флика

Тер Штеген в восторге от коуча

05 сентября 2024, 22:57 |
157
0
Капитан Барселоны оценил работу Флика
Getty Images/Global Images Ukraine. Тер Штеген

Вратарь и капитан «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал свои впечатления от тренера каталонцев Ганси Флика:

«Как я могу оценить Флик? Отлично. У него очень четкое представление о том, чего он хочет и какие ожидания от нас и от меня лично. Я считаю, что ему приятно, что его старт добился такого успеха именно таким образом».

Ганс-Дитер Флик возглавил «Барселону» этим летом. Под руководством немецкого наставника каталонцы победили 4 из 4-х стартовых игр. Ранее Флик тренировал сборную Германии и «Баварию».

Тер Штеген под руководством Флика пропустил в текущем Ла Лиге 3 гола за 4 матча. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего голкипера в 28 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 тер Штеген провел за «Барселону» в Ла Лиге 28 матчей, в которых пропустил 27 голов.

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Марк-Андре тер Штеген Барселона Ханс-Дитер Флик Бавария Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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