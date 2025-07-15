Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почему был провален прошлый чемпионат? Версия защитника Шахтера
Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 09:53 | Обновлено 15 июля 2025, 09:54
180
0

Почему был провален прошлый чемпионат? Версия защитника Шахтера

Валерий Бондарь попытался объяснить третье место команды в Премьер-лиге

15 июля 2025, 09:53 | Обновлено 15 июля 2025, 09:54
180
0
Почему был провален прошлый чемпионат? Версия защитника Шахтера
ФК Шахтер. Валерий Бондарь

В минувшем сезоне «Шахтер» установил своего рода новый для себя антирекорд. Команда впервые за 29 лет опустилась ниже второго места в чемпионате. В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua защитник «горняков» Валерий Бондарь высказал свою версию произошедшего.

– Анализ проходит спустя определенное время, но до сих пор эту причину найти сложно, – сказал Бондарь. – Чего-то одного нет. Мы общались в команде на эту тему, но к единому мнению не пришли. Здесь, конечно, можно отметить «Динамо», которое провело хороший сезон. Киевляне не теряли очки, а мы в свою очередь, оступались там, где этого делать было нельзя. Да и «Александрия» выдала свой лучший сезон в истории. И когда еще раз такое случиться, сказать сложно. Это что-то наподобие «Лестера», «Жироны» (улыбается).

Но ничего, жизнь продолжается. Мы сделали выводы и теперь попытаемся не наступать на те же грабли. Верю, что нынешний сезон будет для «Шахтера» абсолютно другим.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ золотые медали завоевало «Динамо», второе место заняла «Александрия», а «Шахтер» довольствовался «бронзой».

По теме:
Валерий Бондарь сказал, в чем разница между Тураном и Пушичем
Андрей ВОРОБЕЙ: «Мне трудно понять присутствие этого игрока в Шахтере»
Бондарь объяснил, как война в Украине влияет на легионеров Шахтера
Валерий Бондарь Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александрия Лестер Жирона
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аккрингтон Стэнли – Эвертон. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 15 июля 2025, 09:21 0
Аккрингтон Стэнли – Эвертон. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Аккрингтон Стэнли – Эвертон. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 15 июля и начнется в 21:45 по Киеву

Известно, кто пригласил Жезуша на должность главного тренера Аль-Насра
Футбол | 15 июля 2025, 06:18 1
Известно, кто пригласил Жезуша на должность главного тренера Аль-Насра
Известно, кто пригласил Жезуша на должность главного тренера Аль-Насра

Новый тренер команды признался, что получил приглашение от Роналду

Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
Футбол | 14.07.2025, 23:36
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
Футбол | 14.07.2025, 18:59
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
Самая высокая зарплата в клубе. Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо
Футбол | 14.07.2025, 14:13
Самая высокая зарплата в клубе. Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо
Самая высокая зарплата в клубе. Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Это рекорд! Аль-Шейх засыпает Усика и Дюбуа невероятными гонорарами
Это рекорд! Аль-Шейх засыпает Усика и Дюбуа невероятными гонорарами
14.07.2025, 06:18 2
Бокс
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
14.07.2025, 13:40 13
Футбол
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
14.07.2025, 06:54
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он ударит Усика в голову, и тот упадет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он ударит Усика в голову, и тот упадет»
14.07.2025, 00:26
Бокс
Клуб Первой лиги отказался от подписания бывших звезд Динамо
Клуб Первой лиги отказался от подписания бывших звезд Динамо
13.07.2025, 12:36 1
Футбол
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
14.07.2025, 01:34 1
Футбол
Капитан Челси: «Я не ожидал, что он будет поднимать трофей вместе с нами»
Капитан Челси: «Я не ожидал, что он будет поднимать трофей вместе с нами»
14.07.2025, 08:21 1
Футбол
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
14.07.2025, 08:52 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем