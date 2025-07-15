Почему был провален прошлый чемпионат? Версия защитника Шахтера

В минувшем сезоне «Шахтер» установил своего рода новый для себя антирекорд. Команда впервые за 29 лет опустилась ниже второго места в чемпионате. В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua защитник «горняков» Валерий Бондарь высказал свою версию произошедшего.

– Анализ проходит спустя определенное время, но до сих пор эту причину найти сложно, – сказал Бондарь. – Чего-то одного нет. Мы общались в команде на эту тему, но к единому мнению не пришли. Здесь, конечно, можно отметить «Динамо», которое провело хороший сезон. Киевляне не теряли очки, а мы в свою очередь, оступались там, где этого делать было нельзя. Да и «Александрия» выдала свой лучший сезон в истории. И когда еще раз такое случиться, сказать сложно. Это что-то наподобие «Лестера», «Жироны» (улыбается).

Но ничего, жизнь продолжается. Мы сделали выводы и теперь попытаемся не наступать на те же грабли. Верю, что нынешний сезон будет для «Шахтера» абсолютно другим.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ золотые медали завоевало «Динамо», второе место заняла «Александрия», а «Шахтер» довольствовался «бронзой».