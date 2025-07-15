Валерий БОНДАРЬ: «Наши эксперты часто дают неправильные прогнозы»

В ближайший четверг, 17 июля, «Шахтер» проведет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против финского «Ильвеса». Напомним, что в первом поединке, состоявшемся в Словении «горняки» разгромили своего соперника со счетом 6:0.

Чего ждать от ответной встречи, какие первые впечатления от нового главного тренера донетчан Арды Турана, как бразильцы адаптируются к украинским реалиям – обо всем этом и других интересные моментах в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал защитник «Шахтера» Валерий Бондарь.

– Валерий, официальный для себя сезон «Шахтер» открыл матчем Лиги Европы против финского «Ильвеса». До игры мог предположить, что поединок завершится со счетом 6:0?

– Нет. Мы изучали этого соперника и понимали, что игра будет смложной. Они не просто так находятся вверху турнирной таблицы. Да и прошлый сезон «Ильвес» по результату может занести себе в актив. Несмотря на то, что это финская лига их игра заставляла уважать соперника.

– По ходу первой игры, когда понял, что «Шахтер» своего не упустит?

– Спокойнее мы могли бы себя чувствовать, если бы уже на 3-й минуте забил Элиас. Для меня важным было, чтобы команда не пропустила, как это бывало в прошлом сезоне. А то, что моменты будут, я не сомневался. Так и получилось. Наверное, после двух голов стало понятно, что «Шахтер» своего не отдаст.

– Какая цель перед командой будет стоять в ответном поединке?

– Она не будет меняться, «Шахтер» будет стремиться к победе. Тренер нам сказал, что мы идем от матча к матчу, поэтому никто не должен думать о крупном выигрыше над «Ильвесом» в первом поединке. Тем более что нам нужно набирать очки не только в копилку клубного коэффициента, но и для Украины.

ФК Шахтер. Алиссон Сантана

– Героем первого поединка стал Алисон Сантана?

– На этот результат работала вся команда, но, конечно, если обратить внимание на индивидуальные показатели, то пять очков по системе «гол+пас» достойно уважения. Он много работает на тренировках и вот, результат пришел.

– «Шахтер» возглавил турецкий специалист Арда Туран. Какие у тебя первые впечатления от этого наставника?

– Не все понимали, насколько это большая фигура в футболе во время его игровой карьеры. Уверен, что и как тренер Арда Туран себя проявит. Он сразу сказал, что нам предстоит очень много работы, прежде всего беговой и тактической. В тренировочном процессе – это требовательный и эмоциональный специалист, а вот в быту Арда Туран более спокойный.

Уверен, что тот азарт, эмоции, футбольная агрессия, которые дает нам тренер, будут переноситься на игры. «Шахтер» будет становиться сильнее. Просто нужно немного времени, поскольку ни одна команда в мире сразу не может показывать максимум, когда приходил новый тренер.

– Многие отечественные специалисты считают, что «Шахтеру» непросто будет достичь, по крайней мере, в ближайшее время, серьезных результатов, поскольку у Арды Турана немного опыта работы на высоком уровне.

– У нас эксперты всегда отличаются тем, что часто дают неправильные прогнозы или говорят не совсем правильные вещи, которые, в итоге, потом происходят совсем по-другому. Я уверен, что если такой клуб, как «Шахтер» доверился этому наставнику, значит, и у футболистов должно быть то же самое, тогда легче прокладывать свой победный путь. По тренировочному процессу и матчам я могу точно сказать, чего хочет этот наставник.

Достаточно сказать, что Туран, как футболист, работал и очень много почерпнул у таких монстров тренерского цеха, как Луис Энрике, Диего Симеоне, Фатих Терим.

Уверен, что взаимоуважение в работе приведет нашу команду к большим победам, как на внутренней арене, так и в еврокубках. Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы нынешний сезон стал успешным для «Шахтера».

ФК Шахтер. Арда Туран

– Какая разница между Ардой Тураном и бывшим тренером команды Марино Пушичем?

– Все тренера, с которыми я работал и работаю в «Шахтере», имеют хорошие человеческие качества. Тот же Арда Туран внимательно выслушивает наши вопросы или какие-то пожелания.

А что касается непосредственно вашего вопроса, то есть отличие в том, как нужно атаковать и как обороняться. Это должен быть компактный блок, который всегда двигается. Это больше не про один в один, а про зоны, как их правильно перекрывать и как перемещаться. Есть в арсенале тренера и интересные моменты, когда нужно проявлять агрессию при потере мяча. Как я уже сказал, при нынешнем тренере добавилось много физической работы, бега, как с мячом, так и без мяча.

– Понятно, что для «Шахтера» задачи на внутренней арене, это победы во всех турнирах. А чего команда попытается достичь в Лиге Европы?

– Всем хочется рассчитывать на трофеи, как футболистам, так и болельщикам. И «Шахтер» будет к этому стремиться. Прошлый сезон мы закончили неудачно, поэтому сейчас мы начинаем, можно сказать, новый путь. Не буду говорить громких слов, необходимо идти от игры к игре. Сейчас нас ждет матч в Финляндии, а потом, если все сложится, встретимся с «Бешикташем». Естественно, что наша минимальная задача – пробиться в групповой раунд Лиги Европы. Но опять же, мы туда пока не заглядываем, до этого еще много работы.

– Какой твой самый памятный матч за «Шахтер» в еврокубках?

– Я бы выделил несколько игр. Это и победа над «Реалом» (3:2) в 2020 году, в групповом раунде Лиги чемпионов, и над «Барселоной» (1:0) на этой же стадии соревнований в 2023-м. А еще мне очень запомнился матч группового раунда ЛЧ против «Лейпцига» (4:1). Это был первый еврокубковый поединок «Шахтера» после начала активной фазы войны в 2022 году.

– Ты вспомнил прошлый сезон. Почему, на твой взгляд, «Шахтеру» не удалось завоевать золотые медали чемпионата?

– Анализ проходит спустя определенное время, но до сих пор эту причину найти сложно. Чего-то одного нет. Мы общались в команде на эту тему, но к единому мнению не пришли. Здесь, конечно, можно отметить «Динамо», которое провело хороший сезон. Киевляне не теряли очки, а мы в свою очередь, оступались там, где этого делать было нельзя. Да и «Александрия» выдала свой лучший сезон в истории. И когда еще раз такое случиться, сказать сложно. Это что-то наподобие «Лестера», «Жироны» (улыбается).

Но ничего, жизнь продолжается. Мы сделали выводы и теперь попытаемся не наступать на те же грабли. Верю, что нынешний сезон будет для «Шахтера» абсолютно другим.

– В «Шахтере», как всегда, много бразильских футболистов. Как общаетесь на поле по ходу матча?

– У нас хорошие отношения внутри коллектива. Многие ребята знают общие фразы. Украинцы, в свою очередь, стараются помогать в этом плане иностранным игрокам. Тем более что есть тренировочный процесс, где мы все моменты, которые могут возникнуть в игре, отрабатываем до автоматизма.

ФК Шахтер. Педро Энрике

– Кто из бразильцев «Шахтера» наиболее коммуникабельный?

– Думаю, Педро Энрике. Веселый парень. Старается разговаривать на нашем языке. Хороший человек.

– Как иностранцы относятся к тому, что происходит в Украине?

– Безусловно, они интересуются ситуацией. Переживают, поскольку иногда к футболистам приезжают семьи, а это двойная ответственность. Они тоже очень хотят, чтобы война как можно быстрее закончилась.

– Такая ситуация не мешает им отдаваться на поле по максимуму?

– Конечно, это где-то накладывает свой отпечаток, ведь футболист находится далеко от дома в стране, где идет война. Стреляют, часто звучат тревоги, такое трудно воспринимать. Тем не менее, наши бразильцы молодцы, они настоящие профессионалы. Во многом благодаря им «Шахтер» добивался, добивается и будет добиваться высоких результатов.