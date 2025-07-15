Университатя собирает украинцев. Еще один игрок близок к переезду в Румынию

Бывший вингер «Кривбаса» Максим Лунёв в ближайшее время может продолжить карьеру в Румынии. 26-летний футболист близок к переходу в клуб «Университатя» из Крайовы.

Лунёв вызывал интерес со стороны нескольких клубов Украинской Премьер-лиги, однако сам выбрал вариант с румынским клубом, который в новом сезоне выступит в квалификации Лиги конференций.

В прошлом сезоне Максим провёл за «Кривбасс» 20 матчей в УПЛ и 4 поединка в еврокубках, а также записал на свой счёт одну результативную передачу. В конце июня футболист покинул криворожскую команду в статусе свободного агента.

Ранее «Университатя» подписала двух украинских футболистов – защитника «Кривбасса» Александра Романчукa и вратаря «Ворсклы» Павла Исенко. Также румынский клуб заинтересован в услугах защитника «Зари» Романа Вантуха.