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Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 08:12 | Обновлено 15 июля 2025, 08:19
218
0

Университатя собирает украинцев. Еще один игрок близок к переезду в Румынию

Похоже, Максим Лунев продолжит карьеру в румынском клубе

15 июля 2025, 08:12 | Обновлено 15 июля 2025, 08:19
218
0
Университатя собирает украинцев. Еще один игрок близок к переезду в Румынию
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Лунев

Бывший вингер «Кривбаса» Максим Лунёв в ближайшее время может продолжить карьеру в Румынии. 26-летний футболист близок к переходу в клуб «Университатя» из Крайовы.

Лунёв вызывал интерес со стороны нескольких клубов Украинской Премьер-лиги, однако сам выбрал вариант с румынским клубом, который в новом сезоне выступит в квалификации Лиги конференций.

В прошлом сезоне Максим провёл за «Кривбасс» 20 матчей в УПЛ и 4 поединка в еврокубках, а также записал на свой счёт одну результативную передачу. В конце июня футболист покинул криворожскую команду в статусе свободного агента.

Ранее «Университатя» подписала двух украинских футболистов – защитника «Кривбасса» Александра Романчукa и вратаря «Ворсклы» Павла Исенко. Также румынский клуб заинтересован в услугах защитника «Зари» Романа Вантуха.

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Максим Лунев Университатя Крайова Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ Александр Романчук (1999) Павел Исенко Роман Вантух чемпионат Румынии по футболу
Николай Степанов Источник: Telegram
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