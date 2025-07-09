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Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 09:54 |
893
0

Участник еврокубков намерен подписать трех украинских футболистов

Павел Исенко, Максим Лунев и Роман Вантух могут перебраться в чемпионат Румынии

09 июля 2025, 09:54 |
893
0
Участник еврокубков намерен подписать трех украинских футболистов
ФК Кривбасс Кривой Рог. Максим Лунев

Участник Лиги конференций от Румынии – «Университатя Крайова» – планирует серьезно усилить состав накануне старта в еврокубках.

По информации источника, румынский клуб заинтересован в услугах трех футболистов из чемпионата Украины. Коллектив из города Крайова намерен подписать:

  • защитника луганской «Зари» Романа Вантуха (контракт до июня 2026 года)
  • экс-вингера криворожского «Кривбасса» Максима Лунева (с 1 июля стал свободным агентом)
  • голкипера полтавской «Ворсклы» Павла Исенко (может перейти на правах свободного агента, но «Ворскла» получит компенсацию за воспитание игрока)

Стоит отметить, что «Университатя Крайова» оформила трансфер защитника Александра Романчука из «Кривбасса». Румынский клуб занял третье место в турнирной таблице и завоевал путевку в Лигу конференций. 24 июля команда сыграет против боснийского «Сараево».

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чемпионат Румынии по футболу Ворскла Полтава Павел Исенко Заря Луганск Кривбасс Кривой Рог Роман Вантух Максим Лунев Александр Романчук (1999) трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: Sportarena
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