Участник еврокубков намерен подписать трех украинских футболистов

Участник Лиги конференций от Румынии – «Университатя Крайова» – планирует серьезно усилить состав накануне старта в еврокубках.

По информации источника, румынский клуб заинтересован в услугах трех футболистов из чемпионата Украины. Коллектив из города Крайова намерен подписать:

защитника луганской «Зари» Романа Вантуха (контракт до июня 2026 года)

экс-вингера криворожского «Кривбасса» Максима Лунева (с 1 июля стал свободным агентом)

голкипера полтавской «Ворсклы» Павла Исенко (может перейти на правах свободного агента, но «Ворскла» получит компенсацию за воспитание игрока)

Стоит отметить, что «Университатя Крайова» оформила трансфер защитника Александра Романчука из «Кривбасса». Румынский клуб занял третье место в турнирной таблице и завоевал путевку в Лигу конференций. 24 июля команда сыграет против боснийского «Сараево».