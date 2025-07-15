ВИДЕО. Футболист Барселоны зачитал рэп с известном артистом

Звезда «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль ярко отпраздновал своё совершеннолетие.

Хотя официально ему исполнилось 18 только 13 июля, вечеринка началась вечером 12-го и длилась до поздней ночи.

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Настоящим сюрпризом стал сам Ямаль — он вышел на сцену вместе с известным артистом Chimbala и зачитал рэп, удивив всех своим талантом.

Гави и Алехандро Бальде, в стильных костюмах, подтанцовывали рядом, а видео выступления мгновенно разлетелось по соцсетям.