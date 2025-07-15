ВИДЕО. Футболист Барселоны зачитал рэп с известном артистом
Ямаль зачитал рэп, а Гави с Бальде зажгли — 18-летие Ламина превратилось в настоящее шоу
Звезда «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль ярко отпраздновал своё совершеннолетие.
Хотя официально ему исполнилось 18 только 13 июля, вечеринка началась вечером 12-го и длилась до поздней ночи.
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Настоящим сюрпризом стал сам Ямаль — он вышел на сцену вместе с известным артистом Chimbala и зачитал рэп, удивив всех своим талантом.
Гави и Алехандро Бальде, в стильных костюмах, подтанцовывали рядом, а видео выступления мгновенно разлетелось по соцсетям.
Gavi and Balde at Yamal’s birthday party 😭— Pain.𝕏 (@GBarca_) July 13, 2025
pic.twitter.com/JJLisbxQhb
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