Бондарь объяснил, как война в Украине влияет на легионеров Шахтера
Валерий заявил, что бразильцы очень помогают донецкому клубу
Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал, как война в Украине влияет на легионеров «горняков». Валерий заявил, что благодаря бразильцам донецкий клуб может ставить перед собой высокие цели.
– Как иностранцы относятся к тому, что происходит в Украине?
– Безусловно, они интересуются ситуацией. Переживают, потому что иногда к футболистам приезжают семьи, а это двойная ответственность. Они тоже очень хотят, чтобы война поскорее закончилась.
– Такая ситуация не мешает им отдаваться на поле по максимуму?
– Конечно, это где-то накладывает свой отпечаток, ведь футболист находится вдали от дома в стране, где идет война. Стреляют, часто раздаются тревоги, такое трудно воспринимать. Однако наши бразильцы молодцы, они настоящие профессионалы. Во многом благодаря им «Шахтер» добивался, добивается и будет добиваться высоких результатов, – сказал Бондарь.
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