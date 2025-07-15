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Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 09:27 |
369
0

Бондарь объяснил, как война в Украине влияет на легионеров Шахтера

Валерий заявил, что бразильцы очень помогают донецкому клубу

15 июля 2025, 09:27 |
369
0
Бондарь объяснил, как война в Украине влияет на легионеров Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Бондарь

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал, как война в Украине влияет на легионеров «горняков». Валерий заявил, что благодаря бразильцам донецкий клуб может ставить перед собой высокие цели.

– Как иностранцы относятся к тому, что происходит в Украине?

– Безусловно, они интересуются ситуацией. Переживают, потому что иногда к футболистам приезжают семьи, а это двойная ответственность. Они тоже очень хотят, чтобы война поскорее закончилась.

– Такая ситуация не мешает им отдаваться на поле по максимуму?

– Конечно, это где-то накладывает свой отпечаток, ведь футболист находится вдали от дома в стране, где идет война. Стреляют, часто раздаются тревоги, такое трудно воспринимать. Однако наши бразильцы молодцы, они настоящие профессионалы. Во многом благодаря им «Шахтер» добивался, добивается и будет добиваться высоких результатов, – сказал Бондарь.

Орки полномасштабно ворвались на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских

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Валерий Бондарь Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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