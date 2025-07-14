Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Фаворитом на победу все еще остается Усман Дембеле
Портал GiveMeSport обновил рейтинг фаворитов на «Золотой мяч».
После финала клубного чемпионата мира, в котором «Челси» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0, рейтинг фаворитов на престижную индивидуальную награду не особо изменился.
Первое место по прежнему занимает Усман Дембеле из «ПСЖ», а вторую позицию занимает Ламин Ямаль из «Барселоны».
Третьим идет Витинья из «ПСЖ», четвертым – Рафинья из «Барселоны». Топ-5 закрывает египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч» по версии GiveMeSport:
- 1. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
- 2. Ламин Ямаль (Испания, Барселона)
- 3. Витинья (Португалия, ПСЖ)
- 4. Рафинья (Бразилия, Барселона)
- 5. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
- 6. Дезире Дує (Франция, ПСЖ)
- 7. Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ)
- 8. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)
- 9. Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)
- 10. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)
Ранее сообщалось о том, что Анчелотти шокировал всех и назвал обладателя «Золотого мяча» 2025.
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