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14 июля 2025, 13:40 | Обновлено 14 июля 2025, 14:14
1079
0

Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ

Фаворитом на победу все еще остается Усман Дембеле

14 июля 2025, 13:40 | Обновлено 14 июля 2025, 14:14
1079
0
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Золотой мяч

Портал GiveMeSport обновил рейтинг фаворитов на «Золотой мяч».

После финала клубного чемпионата мира, в котором «Челси» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0, рейтинг фаворитов на престижную индивидуальную награду не особо изменился.

Первое место по прежнему занимает Усман Дембеле из «ПСЖ», а вторую позицию занимает Ламин Ямаль из «Барселоны».

Третьим идет Витинья из «ПСЖ», четвертым – Рафинья из «Барселоны». Топ-5 закрывает египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч» по версии GiveMeSport:

  • 1. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
  • 2. Ламин Ямаль (Испания, Барселона)
  • 3. Витинья (Португалия, ПСЖ)
  • 4. Рафинья (Бразилия, Барселона)
  • 5. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
  • 6. Дезире Дує (Франция, ПСЖ)
  • 7. Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ)
  • 8. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)
  • 9. Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)
  • 10. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти шокировал всех и назвал обладателя «Золотого мяча» 2025.

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GiveMeSport рейтинг Золотой мяч ПСЖ Барселона Ливерпуль Реал Мадрид Усман Дембеле Нуну Мендеш Килиан Мбаппе Рафинья Диас Ламин Ямаль Витинья (ПСЖ) Дезире Дуэ Мохамед Салах Ашраф Хакими Хвича Кварацхелия
Даниил Кирияка Источник: GiveMeSport
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