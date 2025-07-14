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Испания
14 июля 2025, 03:23 |
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Анчелотти шокировал всех и назвал обладателя Золотого мяча 2025

Давиде считает, что награда должна достаться Модричу

14 июля 2025, 03:23 |
70
0
Анчелотти шокировал всех и назвал обладателя Золотого мяча 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Бывший помощник главного тренера «Реала» Давиде Анчелотти, сын Карло, рассказал, кто должен стать победителем награды Золотого мяча 2025.

«Кто должен стать обладателем Золотого мяча 2025? Лука Модрич», – сказал Давиде Анчелотти.

Лука Модрич по завершении КЧМ-2025 покинет «королевский клуб». Следующим пунктом назначения легендарного хорвата станет итальянский клуб «Милан».

Ранее Давиде Анчелотти, сын экс-тренера «Реала» Кало Анчелотти, назвал футболиста, который обязан был выиграть Золотой мяч.

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Давиде Анчелотти Реал Мадрид Золотой мяч Лука Модрич
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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