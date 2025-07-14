Анчелотти шокировал всех и назвал обладателя Золотого мяча 2025
Давиде считает, что награда должна достаться Модричу
Бывший помощник главного тренера «Реала» Давиде Анчелотти, сын Карло, рассказал, кто должен стать победителем награды Золотого мяча 2025.
«Кто должен стать обладателем Золотого мяча 2025? Лука Модрич», – сказал Давиде Анчелотти.
Лука Модрич по завершении КЧМ-2025 покинет «королевский клуб». Следующим пунктом назначения легендарного хорвата станет итальянский клуб «Милан».
Ранее Давиде Анчелотти, сын экс-тренера «Реала» Кало Анчелотти, назвал футболиста, который обязан был выиграть Золотой мяч.
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