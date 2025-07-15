ОФИЦИАЛЬНО. Первый изгнанник Алонсо променял Реал на Сегунду
Хесус Вальехо стал игроком «Альбасете»
Испанский «Альбасете», выступающий в Сегунде, официально объявил о переходе центрального защитника Хесуса Вальехо, оказавшегося ненужным Хаби Алонсо в мадридском «Реале».
По официальной информации, Вальехо перебрался в Альбасете на правах свободного агента, подписав контракт на два года – до лета 2027. Альбасете станет для него шестой командой в профессиональной карьере – ранее он играл за Сарагосу, Реал, Айнтрахт, Вулверхемптон и Гранаду.
Хесус Вальехо провел 10 лет в структуре мадридского Реала, но в большинстве своем ездил по арендам. За основную команду «сливочных» защитник провел только 22 матча. Тем не менее, Хесус выиграл Ла Лигу, Кубок Испании, две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, три клубных чемпионата мира и Межконтинентальный кубок.
Ранее сообщалось, что суперзвезда Реала не хочет подписывать новый контракт с клубом через Мбаппе
Pues sí, está en Albacete 😁— Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) July 14, 2025
ᴛᴜ́, ᴠᴀʟʟᴇᴊᴏ, ᴄᴏɴᴍɪɢᴏ 🤍
¡Bienvenido, @JesusVallejo!
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