Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ВОРОБЕЙ: «Мне трудно понять присутствие этого игрока в Шахтере»
Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 09:54 | Обновлено 15 июля 2025, 10:06
778
0

Андрей ВОРОБЕЙ: «Мне трудно понять присутствие этого игрока в Шахтере»

Форвард не понимает возвращения Марлона Сантоса

15 июля 2025, 09:54 | Обновлено 15 июля 2025, 10:06
778
0
Андрей ВОРОБЕЙ: «Мне трудно понять присутствие этого игрока в Шахтере»
ФК Шахтер Донецк. Андрей Воробей

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Андрей Воробей отреагировал на возвращение бразильского защитника Марлона Сантоса в расположение «горняков».

– Андрей, зачем Шахтер вернул Марлона, хотя тот и за Де Дзерби не сверкал?

– Я считаю, что он неплохо играл при Де Дзерби. Но я сам не понимаю, почему его вернул Шахтер. Марлон сбежал из Шахтера, когда клубу было тяжело. Я не сторонник таких возвращений. То же было и с Илсиньо. В тяжелые моменты об клуб вытерли ноги, плюнули в душу, а потом возвращаются, да еще и зарплату за это получают. Мне тяжело это понять.

После Шахтера у Марлона не пошла карьера: там не заиграл, там не прижился, поэтому мне сложно сказать, зачем его возвращать. Возможно свою роль сыграли деньги. Может, Шахтер хочет, чтобы он снова заиграл и попытаться его продать или отдать в аренду, – сказал Воробей.

Соглашение Марлона Сантоса с «горняками» будет действовать два сезона – до лета 2027 года. Отметим, что за время отсутствия в донецкой команде Марлон Сантос существенно подешевел в аспекте оценочной стоимости Transfermarkt – с 10 до 3 миллионов евро.

По теме:
Валерий Бондарь сказал, в чем разница между Тураном и Пушичем
Почему был провален прошлый чемпионат? Версия защитника Шахтера
Бондарь объяснил, как война в Украине влияет на легионеров Шахтера
Марлон Сантос Андрей Воробей Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ
Футбол | 14 июля 2025, 13:02 0
Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ
Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ

Главный тренер парижан остался недоволен игрой Лукаса Бералдо против Челси

Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
Футбол | 15 июля 2025, 07:36 3
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб

Киевляне ищут клуб для Алексея Гусева

Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Футбол | 14.07.2025, 13:40
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Аккрингтон Стэнли – Эвертон. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 15.07.2025, 09:21
Аккрингтон Стэнли – Эвертон. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Аккрингтон Стэнли – Эвертон. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Динамо проявляет интерес к латиноамериканскому рынку. Названы имена игроков
Футбол | 15.07.2025, 06:43
Динамо проявляет интерес к латиноамериканскому рынку. Названы имена игроков
Динамо проявляет интерес к латиноамериканскому рынку. Названы имена игроков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
14.07.2025, 09:04 2
Футбол
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
14.07.2025, 01:34 1
Футбол
Это рекорд! Аль-Шейх засыпает Усика и Дюбуа невероятными гонорарами
Это рекорд! Аль-Шейх засыпает Усика и Дюбуа невероятными гонорарами
14.07.2025, 06:18 2
Бокс
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
14.07.2025, 06:54
Бокс
Капитан Челси: «Я не ожидал, что он будет поднимать трофей вместе с нами»
Капитан Челси: «Я не ожидал, что он будет поднимать трофей вместе с нами»
14.07.2025, 08:21 1
Футбол
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
14.07.2025, 00:15 75
Футбол
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
14.07.2025, 19:07 2
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он ударит Усика в голову, и тот упадет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он ударит Усика в голову, и тот упадет»
14.07.2025, 00:26
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем