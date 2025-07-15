Андрей ВОРОБЕЙ: «Мне трудно понять присутствие этого игрока в Шахтере»

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Андрей Воробей отреагировал на возвращение бразильского защитника Марлона Сантоса в расположение «горняков».

– Андрей, зачем Шахтер вернул Марлона, хотя тот и за Де Дзерби не сверкал?

– Я считаю, что он неплохо играл при Де Дзерби. Но я сам не понимаю, почему его вернул Шахтер. Марлон сбежал из Шахтера, когда клубу было тяжело. Я не сторонник таких возвращений. То же было и с Илсиньо. В тяжелые моменты об клуб вытерли ноги, плюнули в душу, а потом возвращаются, да еще и зарплату за это получают. Мне тяжело это понять.

После Шахтера у Марлона не пошла карьера: там не заиграл, там не прижился, поэтому мне сложно сказать, зачем его возвращать. Возможно свою роль сыграли деньги. Может, Шахтер хочет, чтобы он снова заиграл и попытаться его продать или отдать в аренду, – сказал Воробей.

Соглашение Марлона Сантоса с «горняками» будет действовать два сезона – до лета 2027 года. Отметим, что за время отсутствия в донецкой команде Марлон Сантос существенно подешевел в аспекте оценочной стоимости Transfermarkt – с 10 до 3 миллионов евро.