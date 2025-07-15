Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Марлон Сантос провел первые тренировки после возвращения в Шахтер
Лига Европы
15 июля 2025, 05:37 | Обновлено 15 июля 2025, 06:03
192
0

ФОТО. Марлон Сантос провел первые тренировки после возвращения в Шахтер

Донецкая команда ведет подготовку к ответному матчу Лиги Европы с Ильвесом

15 июля 2025, 05:37 | Обновлено 15 июля 2025, 06:03
192
0
ФОТО. Марлон Сантос провел первые тренировки после возвращения в Шахтер
ФК Шахтер. Марлон Сантос

Футболисты «Шахтера» начали подготовку ко второму матчу с финским «Ильвесом». После выходного, который игроки получили накануне, в воскресенье, 13 июля, команда вернулась к тренировочному процессу.

Недавно к «горнякам» присоединился бразилец Марлон Сантос, который уже выступал за донецкую команду.

Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Ильвес» – «Шахтер» состоится 17 июля в Тампере (Финляндия) на стадионе Таммела. Игра начнется в 19:00 по киевскому и местному времени. В первой игре донецкая команда одержала разгромную победу (6:0).

ФОТО. Марлон Сантос провел первые тренировки после возвращения в Шахтер

По теме:
Динамо Киев – Корвинул. Текстовая трансляция матча
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
ФОТО. Легендарный хорватский форвард посетил тренировку Шахтера
фото Лига Европы Шахтер Донецк Арда Туран тренировка учебно-тренировочные сборы Марлон Сантос Ильвес Тампере Ильвес - Шахтер
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
Бокс | 14 июля 2025, 19:07 1
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа

Бой состоится 19 июля на Уэмбли

Известно, сколько заработает Динамо в случае трансфера Забарного в Ньюкасл
Футбол | 15 июля 2025, 00:46 4
Известно, сколько заработает Динамо в случае трансфера Забарного в Ньюкасл
Известно, сколько заработает Динамо в случае трансфера Забарного в Ньюкасл

«Борнмуту» предложили 70 миллионов евро

Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Бокс | 14.07.2025, 08:52
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение
Футбол | 14.07.2025, 07:48
Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение
Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение
Борнмут – Хиберниан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 15.07.2025, 06:32
Борнмут – Хиберниан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Борнмут – Хиберниан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
14.07.2025, 06:31 3
Футбол
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
14.07.2025, 13:40 13
Футбол
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
13.07.2025, 07:37 1
Теннис
Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
13.07.2025, 07:23
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
14.07.2025, 22:27
Бокс
Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
14.07.2025, 09:04 2
Футбол
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
13.07.2025, 00:22 15
Волейбол
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
14.07.2025, 00:15 78
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем