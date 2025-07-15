Футболисты «Шахтера» начали подготовку ко второму матчу с финским «Ильвесом». После выходного, который игроки получили накануне, в воскресенье, 13 июля, команда вернулась к тренировочному процессу.

Недавно к «горнякам» присоединился бразилец Марлон Сантос, который уже выступал за донецкую команду.

Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Ильвес» – «Шахтер» состоится 17 июля в Тампере (Финляндия) на стадионе Таммела. Игра начнется в 19:00 по киевскому и местному времени. В первой игре донецкая команда одержала разгромную победу (6:0).

ФОТО. Марлон Сантос провел первые тренировки после возвращения в Шахтер