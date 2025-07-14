ФОТО. Тренировка Шахтера. Марлон с командой, идет подготовка к Ильвесу

Футболисты «Шахтера» начали подготовку ко второму матчу с финским «Ильвесом». После выходного, который игроки получили накануне, в воскресенье, 13 июля, команда вернулась к тренировочному процессу.

Занятие проходило вечером и длилось почти полтора часа. Сначала «горняки» выполнили разминку и серию фитнес-упражнений на футбольном поле, затем работали над удержанием мяча, пасом и приемом, провели игровые сессии, которые выполнялись в двух группах, а в завершение сыграли мини-турнир. В понедельник, 14 июля, работа продолжается – у «оранжево-черных» две сессии.

Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Ильвес» – «Шахтер» состоится 17 июля в Тампере (Финляндия) на стадионе Таммела. Игра начнется в 19:00 по киевскому и местному времени. В первой игре донецкая команда одержала разгромную победу (6:0).

Недавно к «горнякам» присоединился бразилец Марлон, который уже выступал за донецкую команду.