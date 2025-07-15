Известно, кто пригласил Жезуша на должность главного тренера Аль-Насра
Новый тренер команды признался, что получил приглашение от Роналду
Легендарный португальский нападающий «Аль-Насры» Криштиану Роналду в своих соцсетях прокомментировал назначение главного тренера команды.
«Добро пожаловать, мистер Жорже Жезуш!», – написал игрок «Аль-Насры».
Новоназначенный наставник «Аль-Насра» Жорже Жезуш прокомментировал свое назначение изданию A Bola.
«Я обожаю Саудовскую Аравию. Это страна будущего, не только в футболе. С большим удовольствием возвращаюсь, ведь здесь я всегда был счастлив.
Признаюсь, что без приглашения Криштиану меня бы здесь не было. Роналду – игрок, который все выигрывал везде, но не в Саудовской Аравии. Посмотрим, смогу ли я помочь ему в этом».
Ранее стало известно об официальном назначении Жорже Жезуша главным тренером команды.
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