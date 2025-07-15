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Саудовская Аравия
15 июля 2025, 06:18 |
258
0

Известно, кто пригласил Жезуша на должность главного тренера Аль-Насра

Новый тренер команды признался, что получил приглашение от Роналду

15 июля 2025, 06:18 |
258
0
Известно, кто пригласил Жезуша на должность главного тренера Аль-Насра
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный португальский нападающий «Аль-Насры» Криштиану Роналду в своих соцсетях прокомментировал назначение главного тренера команды.

«Добро пожаловать, мистер Жорже Жезуш!», – написал игрок «Аль-Насры».

Новоназначенный наставник «Аль-Насра» Жорже Жезуш прокомментировал свое назначение изданию A Bola.

«Я обожаю Саудовскую Аравию. Это страна будущего, не только в футболе. С большим удовольствием возвращаюсь, ведь здесь я всегда был счастлив.

Признаюсь, что без приглашения Криштиану меня бы здесь не было. Роналду – игрок, который все выигрывал везде, но не в Саудовской Аравии. Посмотрим, смогу ли я помочь ему в этом».

Ранее стало известно об официальном назначении Жорже Жезуша главным тренером команды.

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Жорже Жезуш Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд назначение тренера чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Александр Сильченко Источник: A Bola
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